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FALTA DE COMIDA

Insegurança provoca disputa por comida em supermercados na Grande Vitória

Com uma demanda maior, já que a maioria da população está em casa, a simples chegada de ovos em um supermercado de Jardim Camburi, em Vitória, virou disputa por parte dos clientes

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 14:04

Publicado em 

09 fev 2017 às 14:04
Em alguns supermercados da Grande Vitória, filas imensas estão se formando devido a esquemas que estão sendo adotados pelos empresários para garantir a segurança de clientes e funcionários. Nesta quinta-feira (09), muita gente aproveitou para fazer comprar para o mês inteiro devido ao medo que a situação fique ainda pior nos próximos dias.
Desde que a Polícia Militar paralisou as operações, devido ao movimento de mulheres e amigos de PMs nas portas dos batalhões, Suzete Ramos, 61 anos, saiu de casa pela primeira vez nesta quinta-feira (09). “Nós só ficando trancadas vendo as notícias, com alergia, asma e sem comida em casa. A gente só está saindo hoje”, afirmou a mulher. SONORA 02
A falta de segurança nas ruas também vem provocando a escassez de alguns alimentos. Com uma demanda maior, já que a maioria da população está em casa, a simples chegada de ovos em um supermercado de Jardim Camburi, em Vitória, virou disputa por parte dos clientes.
Sensação de insegurança
Com medo de saques, alguns supermercados chegaram a distribuir senhas nesta semana. Outro local, também na Capital, antes mesmo de abrir as portas já contava com filas de carros para entrarem no estacionamento.  

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