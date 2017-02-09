Insegurança provoca disputa por comida em supermercados na Grande Vitória

Em alguns supermercados da Grande Vitória, filas imensas estão se formando devido a esquemas que estão sendo adotados pelos empresários para garantir a segurança de clientes e funcionários. Nesta quinta-feira (09), muita gente aproveitou para fazer comprar para o mês inteiro devido ao medo que a situação fique ainda pior nos próximos dias.

Desde que a Polícia Militar paralisou as operações, devido ao movimento de mulheres e amigos de PMs nas portas dos batalhões, Suzete Ramos, 61 anos, saiu de casa pela primeira vez nesta quinta-feira (09). “Nós só ficando trancadas vendo as notícias, com alergia, asma e sem comida em casa. A gente só está saindo hoje”, afirmou a mulher. SONORA 02

A falta de segurança nas ruas também vem provocando a escassez de alguns alimentos. Com uma demanda maior, já que a maioria da população está em casa, a simples chegada de ovos em um supermercado de Jardim Camburi, em Vitória, virou disputa por parte dos clientes.

Sensação de insegurança