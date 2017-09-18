Inquérito do assassinato de médica tramita em sigilo na Polícia Civil

A investigação que apura o assassinato da médica Milena Gottardi Tonini Frasson tramita em sigilo. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Ainda de acordo com a secretaria, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), responsável pela investigação, recebeu reforço de policiais de outras unidades para ajudar na elucidação do caso.

O órgão informa, também, que o secretario André Garcia acompanha pessoalmente o caso, e irá se pronunciar em momento oportuno, respeitando as investigações, o trabalho policial e a intimidade dos familiares da vítima. Dos três suspeitos de serem os executores do crime, presos na noite do último sábado, dois foram transferidos durante a tarde deste domingo (17) para o Centro de Triagem de Viana. Não se sabe o destino do último suspeito.