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Inquérito do assassinato de médica tramita em sigilo na Polícia Civil

Informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 15:23

Publicado em 

18 set 2017 às 15:23
A investigação que apura o assassinato da médica Milena Gottardi Tonini Frasson tramita em sigilo. A informação é da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Ainda de acordo com a secretaria, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), responsável pela investigação, recebeu reforço de policiais de outras unidades para ajudar na elucidação do caso.
O órgão informa, também, que o secretario André Garcia acompanha pessoalmente o caso, e irá se pronunciar em momento oportuno, respeitando as investigações, o trabalho policial e a intimidade dos familiares da vítima. Dos três suspeitos de serem os executores do crime, presos na noite do último sábado, dois foram transferidos durante a tarde deste domingo (17) para o Centro de Triagem de Viana. Não se sabe o destino do último suspeito.
Investigação sobre assassinato de médica tramita em sigilo, diz Secretaria de Segurança

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