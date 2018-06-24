Sérgio Vidigal e Sueli Vidigal: inquérito contra casal foi enviado para a primeira instância Crédito: Reprodução/ Facebook Sueli Vidigal

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para a primeira instância da Justiça Eleitoral o inquérito contra o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) e a sua esposa, a ex-deputada federal Sueli Vidigal, que apura supostos crimes de falsidade eleitoral e financiamento irregular de campanha com recursos desviados da Prefeitura da Serra.

O envio para a primeira instância segue uma decisão do STF em maio, que restringiu o foro privilegiado de parlamentares para crimes durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já tinha se pronunciado favorável ao encaminhamento do inquérito.

Your browser does not support the audio element. Inquérito contra Sérgio Vidigal é enviado para a Justiça Eleitoral

Os crimes investigados teriam ocorrido durante a campanha de Sueli à reeleição para o mandato de deputada federal, em 2010. Sérgio Vidigal, naquele ano, estava à frente da Prefeitura.

A investigação é referente à operação "Em Nome do Pai", deflagrada em 2010. O inquérito apura se empresas foram beneficiadas em licitações e contratações do município da Serra para, em troca, desviar parte dos valores recebidos para o casal.

Na decisão, do dia 6 de junho, o ministro Dias Toffoli afirma que o crime não foi praticado no exercício do mandato de parlamentar federal de Sérgio Vidigal e remeteu a investigação à 26ª Zona Eleitoral do Espírito Santo.