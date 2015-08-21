Inovação e reserva de água no plano para a agricultura capixaba nos próximos 15 anos

O governo do Estado iniciou, nesta sexta-feira (21), o planejamento que vai definir o desenvolvimento do setor agrícola capixaba nos próximos 15 anos. O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag 3) é que vai apontar essas diretrizes. A expectativa é que os resultados com as efetivas medidas de investimentos sejam divulgados em janeiro de 2016.

Para tal, pelo menos 52 oficinas serão realizadas até novembro em diversos municípios capixabas, envolvendo produtores rurais e representantes das diversas cadeias produtivas do agronegócio.

O plano está em sua terceira edição. As edições anteriores foram realizadas em 2003 e 2008. O objetivo do documento é aumentar a produção do setor por meio do diagnóstico das demandas que os produtores estão tendo e que não estão sendo atendidas. A nova edição vai focar em inovação e no empreendedorismo, segundo o secretário de Agricultura, Octaciano Neto.

"Vamos definir as prioridades da agropecuária do Espírito Santo. Vamos realizar oficinas discutindo o futuro da agropecuária capixaba e para onde devemos destinar nossos recursos. As nossas metas é realmente a questão da sustentabilidade, como a preservação de nascentes e reflorestamento. A segunda linha é inovação para produzir mais e com mais qualidade", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Um dos principais problemas enfrentados pelo setor é a questão hídrica. Historicamente, dois terços do Espírito Santo apresentam déficit hídrico, segundo o secretário. "Isso significa que a nossa agricultura e a nossa pecuária vivem com menos água do que nossas plantas e atividades como plantio de capim precisam para viver. É um desafio viver historicamente com isso", relatou.

O problema piorou, segundo Octaciano, na década de 50, quando governos estadual e municipais incentivaram o desmatamento. "Agora o grande desafio é ampliar a cobertura florestal, proteger nascente, topo de morro, para evoluir e diminuir o déficit hídrico", observou.

Dentro desse contexto, a construção de barragens aparece como solução, uma forma de estocar a água em épocas de fortes chuvas, para sobreviver durante a estiagem, como o Estado sofre neste ano de 2015. A previsão é que 60 barragens sejam construídas até o final de 2018: serão 26 para assentamentos de trabalhadores rurais e 34 de uso múltiplo. O investimento será de R$ 60 milhões e as obras devem se iniciar no ano que vem.

- Serviço:

Confira os temas das oficinas de trabalho do PEDEAG 3 e em quais municípios os debates irão acontecer:

Agroecologia - Nova Venécia

Agroindústria - Venda Nova do Imigrante

Apicultura - Fundão

Aquicultura - Muniz Freire, São Domingos do Norte

Avicultura - Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá

Banana - Iconha, Marilândia

Cacau - Linhares e Cachoeiro de Itapemirim

Café arábica - Brejetuba e Alegre

Café conilon - São Gabriel da Palha, Jaguaré, Alegre e Vitória

Cana-de-açúcar - Itapemirim, Conceição da Barra

Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar - Afonso Cláudio e Colatina

Equideocultura - Vila Velha

Floricultura - Santa Teresa e Guaçuí

Frutas para indústria (maracujá, goiaba e manga) - Sooretama, Laranja da Terra e Pedro Canário

Heveicultura - Barra de São Francisco

Irrigação e outorga - Pinheiros e Itarana

Mamão - Linhares e Vitória

Mudanças Climáticas - Vitória

Olericultura - Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins

Ovinocultura - Guarapari

Pecuária de corte - Ecoporanga e Vila Velha

Pecuária de leite - Montanha e Cachoeiro de Itapemirim

Pesca - Serra e Piúma

Pesquisa e inovação - Linhares e Jerônimo Monteiro

Pimenta-do-Reino - São Mateus

Polo de uva - Santa Teresa

Produtos florestais não madeireiros - Venda Nova do Imigrante

Seguro agrícola - Vitória

Silvicultura - Vitória, Aracruz e Mucurici