Inmet alerta: risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuva forte para 40 municípios capixabas nesta quinta-feira e sexta-feira. O aviso com grau de severidade "perigo", teve início às 9h desta quinta (28) e vai até as 23h50 desta sexta (29) para o Espírito Santo.
Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES
De acordo com o instituto, municípios da Grande Vitória, das Regiões Sul e Serrana, e do Caparaó podem registrar chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com isso, faz alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.
Junto do aviso, o Inmet dá instruções para a população em caso de fortes chuvas, como evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Além disso, orienta à população para entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, em caso de necessidade.
Confira a lista de municípios capixabas:
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atilio Vivacqua
Bom Jesus Do Norte
Brejetuba
Cachoeiro De Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição Do Castelo
Divino De São Lourenço
Domingos Martins
Dores Do Rio Preto
Guarapari
Guaçuí
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itapemirim
Iúna
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso Do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo Do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria De Jetibá
São José Do Calçado
Vargem Alta
Venda Nova Do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória