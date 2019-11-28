Inmet alerta: risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES

Um dia de céu encoberto na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuva forte para 40 municípios capixabas nesta quinta-feira e sexta-feira. O aviso com grau de severidade "perigo", teve início às 9h desta quinta (28) e vai até as 23h50 desta sexta (29) para o Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES

De acordo com o instituto, municípios da Grande Vitória, das Regiões Sul e Serrana, e do Caparaó podem registrar chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com isso, faz alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

Junto do aviso, o Inmet dá instruções para a população em caso de fortes chuvas, como evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Além disso, orienta à população para entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, em caso de necessidade.

Confira a lista de municípios capixabas:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atilio Vivacqua

Bom Jesus Do Norte

Brejetuba

Cachoeiro De Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição Do Castelo

Divino De São Lourenço

Domingos Martins

Dores Do Rio Preto

Guarapari

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso Do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo Do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria De Jetibá

São José Do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova Do Imigrante

Viana

Vila Velha