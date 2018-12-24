Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

A imprudência nas estradas aumentou consideravelmente neste fim de ano. O número de infrações mais que dobrou nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, de acordo com o último balanço da Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

Do dia 14 a 23 de dezembro foram registrados 5545 autos de infração, 135% a mais do que no mesmo período de 2017, quando a PRF registrou 2359 irregularidades. Destas, 767 foram por ultrapassagem em local proibido. Outro aumento significativo foi registrado no número de pessoas flagradas sob efeito de álcool: 103 em 2018, contra 13 no mesmo período do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Infrações mais que dobram nas estradas capixabas neste final de ano

O superintendente da PRF no Espírito Santo, Wylis Lyra, o aumento significativo do registro de ocorrências é reflexo de uma maior fiscalização nas estradas.

“A justificativa é que nós ampliamos a nossa fiscalização, fazendo com que nossas equipes que antes eram convocadas para atividades em início e término de feriados, que elas fossem então convocadas para trabalhar durante todos os dias, desde 14 de dezembro. Fazendo operações diárias, revezando todo o nosso efetivo nesse trabalho de fiscalização”, disse.

Os números confirmam a fala do superintendente. Em 2017, 1364 condutores foram fiscalizados no período. Em 2018, o número subiu para 9013 pessoas abordadas. Um aumento de 561%.

Redução em acidentes e mortes

Apesar do significativo aumento de infrações, o número de acidentes e mortes diminuiu. Em 2017, foram registrados 108 acidentes no período. Neste ano, foram 96: uma queda de 11%. Já a redução no número de mortes foi ainda mais expressiva. Dos 12 óbitos no mesmo período do ano passado, apenas três foram registrados neste ano.

O superintendente afirma que a maior presença da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e uma melhor estrutura viária foram responsáveis pela redução.

“Creditamos essa redução à presença mais ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, a melhoria na sinalização, na infraestrutura, e também à conscientização de alguns apesar do número alto de infrações registradas”, completou.