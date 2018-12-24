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Polícia Rodoviária Federal

Infrações mais que dobram nas estradas capixabas neste final de ano

Balanço parcial da Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mostra, no entanto, que houve uma redução no número de acidentes e mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, entre os dias 14 e 23 desse mês

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 18:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 dez 2018 às 18:10
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
A imprudência nas estradas aumentou consideravelmente neste fim de ano. O número de infrações mais que dobrou nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, de acordo com o último balanço da Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal.
Do dia 14 a 23 de dezembro foram registrados 5545 autos de infração, 135% a mais do que no mesmo período de 2017, quando a PRF registrou 2359 irregularidades. Destas, 767 foram por ultrapassagem em local proibido. Outro aumento significativo foi registrado no número de pessoas flagradas sob efeito de álcool: 103 em 2018, contra 13 no mesmo período do ano passado.
Infrações mais que dobram nas estradas capixabas neste final de ano
O superintendente da PRF no Espírito Santo, Wylis Lyra, o aumento significativo do registro de ocorrências é reflexo de uma maior fiscalização nas estradas.
“A justificativa é que nós ampliamos a nossa fiscalização, fazendo com que nossas equipes que antes eram convocadas para atividades em início e término de feriados, que elas fossem então convocadas para trabalhar durante todos os dias, desde 14 de dezembro. Fazendo operações diárias, revezando todo o nosso efetivo nesse trabalho de fiscalização”, disse.
Os números confirmam a fala do superintendente. Em 2017, 1364 condutores foram fiscalizados no período. Em 2018, o número subiu para 9013 pessoas abordadas. Um aumento de 561%.
Redução em acidentes e mortes
Apesar do significativo aumento de infrações, o número de acidentes e mortes diminuiu. Em 2017, foram registrados 108 acidentes no período. Neste ano, foram 96: uma queda de 11%. Já a redução no número de mortes foi ainda mais expressiva. Dos 12 óbitos no mesmo período do ano passado, apenas três foram registrados neste ano.
O superintendente afirma que a maior presença da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e uma melhor estrutura viária foram responsáveis pela redução.
“Creditamos essa redução à presença mais ostensiva da Polícia Rodoviária Federal, a melhoria na sinalização, na infraestrutura, e também à conscientização de alguns apesar do número alto de infrações registradas”, completou.
A operação Rodovida é realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país e tem como objetivo reduzir a quantidade de acidentes graves nas rodovias de todo o país no período de férias escolares, Natal, Ano Novo e Carnaval. A operação vai até o dia 10 de março de 2019, com o fim do carnaval.

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