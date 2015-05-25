Infiltrações em prédio do Minha Casa Minha Vida recém entregue

Após realizarem o sonho de ter a casa própria há cerca de um mês, moradores de um condomínio residencial do programa Minha Casa Minha Vida, em Jabaeté, Vila Velha, têm enfrentado uma série de problemas estruturais nos apartamentos. Infiltrações, vazamentos, rachaduras e goteiras estão presentes em, pelo menos, sete apartamentos.A primeira etapa do Condomínio Residencial Jabaeté foi inaugurada em julho de 2014, com a presença da presidente Dilma Rousseff (PT) para entrega das chaves. A segunda etapa do empreendimento, inaugurada há cerca de um mês, tem 496 apartamentos. Em apenas um dos 31 blocos, com 16 unidades, sete apresentam os problemas. Uma terceira etapa está em construção.Os moradores reclamam que, ao ligar máquinas de lavar e chuveiros, acabam inundando alguns cômodos, como acontece com a dona de casa Maria Corrêa Filho. “Aqui em casa, quando eu fui lavar roupa pela primeira vez, começou a vazar água de um cano e alagou até a minha sala. Depois vi que outras pessoas têm o mesmo problema”, disse.Na última semana, período que choveu no local, os apartamentos sofreram com goteiras e inundação nas áreas próximas à caixa d'água, que fica no térreo. O aposentado Gumercino Pinheiro diz que os problemas são gerais.“Ficamos anos esperando para ter essa casa e quando chegamos aqui encontramos estes problemas. Tem apartamentos aí com muita infiltração. A gente liga para a Caixa e ninguém resolve”, reclamou. Problemas de acessibilidade também estão presentes no conjunto habitacional. O morador Edson Dias, que utiliza cadeira de rodas, reclama que as rampas de acesso aos blocos são muito íngremes.