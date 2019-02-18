Caramujos africanos assustam banhistas em Vila Velha Crédito: CBN Vitória

A infestação de caramujos africanos voltou a preocupar os frequentadores do calçadão e banhistas das praias de Vila Velha. O relato é de que aumentou a infestação, principalmente nas áreas de restinga.

Your browser does not support the audio element. Infestação de caramujos africanos preocupa frequentadores da orla

A pauta foi sugerida pelo ouvinte Armando Garcia. Ele que mora em Itapuã e caminha pela orla todos os dias, contou que os banhistas temem o contato com os caramujos. "Você não sabe o grau de infecção, o que isso pode trazer. Tem pessoas que andam com crianças, cachorros e ficam preocupadas", lamentou.

O pintor Marcos Barbosa, que também frequenta a Praia da Costa com frequência, disse que essa infestação aumenta principalmente depois da chuva.

"Você olha para um lado e para o outro e vê uns pequeninhos, vê uns que parecem uns monstros (de tão grandes). Dá medo e nojo. Nojo porque aquilo sai igual uma lesma, com aquela gosma soltando onde passa", comentou.

O taxista Rubens Batista, que trabalha próximo a um desses pontos de restinga da Praia de Itapoã, diz que até vê a equipe da prefeitura fazendo a retirada, mas que não vê muito resultado. "Quando chove, caramujo sobra aqui. A prefeitura não dá conta de tirar tudo , infelizmente está 'infestado'".

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que realiza a coleta dos caramujos diariamente em toda orla (área de restinga) do município. Os locais de maior incidência são nas restingas das Praias da Costa, Itapuã e Itaparica. Destacou ainda que o caramujo só deve ser catado com proteção nas mãos (luvas ou sacolas plásticas). O animal não deve ser esmagado, pois os ovos grudam na sola do calçado e podem ser espalhados pela cidade.

O caramujo africano veio para o Brasil para substituir o escargot. Chegou no Paraná, mas como o sabor não agradou, foram descartados. O molusco acabou se espalhando por toda a região litorânea do país, pois sem inimigo natural eles se reproduzem muito rápido.

Dicas da Prefeitura:

– Os moluscos devem ser coletados sempre com uma proteção nas mãos, como luvas descartáveis ou sacolas plásticas;

– Não se deve usar veneno, sal ou outras substâncias para matar o animal, pois podem contaminar o ambiente e não afetam o molusco. Somente o cal virgem vai matar tanto os ovos quanto o animal adulto;

– Os animais recolhidos devem ser queimados e destruídos as carcaças sendo enterrados em uma cova de aproximadamente 40 cm, utilizando o cal virgem no fundo da vala;

– Jamais ingeri-lo;