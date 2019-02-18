Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VILA VELHA

Infestação de caramujos africanos preocupa frequentadores da orla

A Prefeitura de Vila Velha garante que realiza a coleta dos caramujos diariamente em toda área de restinga do município

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:10
Caramujos africanos assustam banhistas em Vila Velha Crédito: CBN Vitória
A infestação de caramujos africanos voltou a preocupar os frequentadores do calçadão e banhistas das praias de Vila Velha. O relato é de que aumentou a infestação, principalmente nas áreas de restinga.
Infestação de caramujos africanos preocupa frequentadores da orla
A pauta foi sugerida pelo ouvinte Armando Garcia. Ele que mora em Itapuã e caminha pela orla todos os dias, contou que os banhistas temem o contato com os caramujos. "Você não sabe o grau de infecção, o que isso pode trazer. Tem pessoas que andam com crianças, cachorros e ficam preocupadas", lamentou.
O pintor Marcos Barbosa, que também frequenta a Praia da Costa com frequência, disse que essa infestação aumenta principalmente depois da chuva.
"Você olha para um lado e para o outro e vê uns pequeninhos, vê uns que parecem uns monstros (de tão grandes). Dá medo e nojo. Nojo porque aquilo sai igual uma lesma, com aquela gosma soltando onde passa", comentou.
O taxista Rubens Batista, que trabalha próximo a um desses pontos de restinga da Praia de Itapoã, diz que até vê a equipe da prefeitura fazendo a retirada, mas que não vê muito resultado. "Quando chove, caramujo sobra aqui. A prefeitura não dá conta de tirar tudo , infelizmente está 'infestado'".
Por nota, a Prefeitura de Vila Velha garantiu que realiza a coleta dos caramujos diariamente em toda orla (área de restinga) do município. Os locais de maior incidência são nas restingas das Praias da Costa, Itapuã e Itaparica.  Destacou ainda que o caramujo só deve ser catado com proteção nas mãos (luvas ou sacolas plásticas). O animal não deve ser esmagado, pois os ovos grudam na sola do calçado e podem ser espalhados pela cidade.
O caramujo africano veio para o Brasil para substituir o escargot. Chegou no Paraná, mas como o sabor não agradou, foram descartados. O molusco acabou se espalhando por toda a região litorânea do país, pois sem inimigo natural eles se reproduzem muito rápido.
Dicas da Prefeitura:
– Os moluscos devem ser coletados sempre com uma proteção nas mãos, como luvas descartáveis ou sacolas plásticas;
– Não se deve usar veneno, sal ou outras substâncias para matar o animal, pois podem contaminar o ambiente e não afetam o molusco. Somente o cal virgem vai matar tanto os ovos quanto o animal adulto;
– Os animais recolhidos devem ser queimados e destruídos as carcaças sendo enterrados em uma cova de aproximadamente 40 cm, utilizando o cal virgem no fundo da vala;
– Jamais ingeri-lo;
– Não transportá-los nem jogá-los vivos em áreas de vegetação;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados