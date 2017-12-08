Indústria capixaba volta a registrar crescimento em outubro

Diversos setores, como a indústria, vão se tornar mais competitivos com a reforma Crédito: Divulgação

A indústria capixaba voltou a apresentar crescimento depois de ter registrado uma queda de 3% em setembro em relação ao mês de agosto. Em outubro, o resultado foi levemente positivo: houve avanço de 0,5% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, a indústria do Espírito Santo apresenta alta de 2,5%.

Quando considerados intervalo entre novembro de 2016 e outubro deste ano, a indústria capixaba apresenta um resultado positivo de 1,8%. Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, a perspectiva para 2018 também é de bons números.

“Não só a indústria do Estado, mas também a de todo o Brasil, está olhando par ao ano que vem com otimismo, mesmo que ainda moderado. Há fatores relevantes que estimulam a economia, como juros, crédito e inflação controlada, ao lado de um conjunto de reformas que estão andando no país, mostram que podemos ter em 2018 um cenário econômico mais dinâmico”, informou.

Setores

O resultado de outubro foi impulsionado, principalmente, pelo desempenho do setor alimentício (+14,2%), com destaque para carnes frescas ou refrigeradas de bovinos, açúcar cristal e massas secas. Também tiveram destaque os setores das indústrias extrativas (+3,3%) e da celulose, papel e produtos de papel (+1,5%), por conta, principalmente, da maior fabricação de pastas químicas de madeira.

Por outro lado, houve queda nos setores de metalurgia (-0,7%) e minerais não-metálicos (-5,6%). A redução da produção de tubos flexíveis e tubos trefilados de ferro e aço, além de granitos e cimentos “portland” puxaram os números para baixo.

O crescimento de 0,5% da indústria capixaba, quando comparados os meses de outubro e setembro, é superior ao desempenho nacional, que foi de alta de 0,2%. No acumulado deste ano, o Espírito Santo, com crescimento de 2,5%, também supera o Brasil, que registrou um aumento de 1,9%.