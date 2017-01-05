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Indústria capixaba vai deixar de produzir R$ 1,9 bi com feriados este ano

Essa estimativa considera apenas os feriados nacionais. Montante pode ser maior, já que ainda haverá os feriados estaduais e os municipais

Publicado em 05 de Janeiro de 2017 às 17:14

Publicado em 

05 jan 2017 às 17:14
Do ponto de vista do trabalhador, os feriados representam mais dias de descanso ao longo do ano. No entanto, com a grande quantidade de feriados em dias úteis neste ano, a indústria aguarda maus resultados no Espírito Santo. No Estado, segundo o presidente da Federação das Indústrias (Findes), Marcos Guerra, a expectativa é que o setor deixe de produzir R$ 1,9 bilhão, por conta dos feriados.
Essa estimativa considera apenas os feriados nacionais. Marcos Guerra ressalta que esse montante pode ser maior, já que ainda haverá os feriados estaduais e os municipais e os pontos facultativos, como no caso de feriados que caem em uma quinta-feira, por exemplo, e a sexta-feira acaba sendo um dia “enforcado”.
Indústria capixaba vai deixar de produzir R$ 1,9 bi com feriados este ano
De acordo com Marcos Guerra, mesmo que haja reposição dos dias não trabalhados, é difícil que haja recuperação do que não foi produzido durante os feriados. “Não adianta a empresa fazer uma compensação de dias, porque a produção nunca é a mesma, nunca é igual”, disse.
Em relação ao que a indústria deve deixar de produzir por conta dos feriados em todo o Brasil, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) fez um levantamento que aponta que as perdas no país podem chegar a R$ 66,8 bilhões em 2017, considerando também apenas os feriados nacionais.
Empregos
Sobre as perspectivas do setor para este ano, Marcos Guerra disse que a projeção é de manutenção de empregos nas indústrias no Espírito Santo. No entanto, não há estimativa de grandes contratações em 2017, a não ser que outras indústrias se instalem no Estado. O presidente da Findes também disse que a possibilidade de retomada das atividades da Samarco pode abrir caminho para contratações.

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