Unidade da Fibria, em Aracruz Crédito: Fibria

A produção industrial capixaba registrou queda em fevereiro e o resultado preocupa, de acordo com o próprio presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro. No acumulado do primeiro bimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano passado, a produção física da indústria capixaba teve a maior queda entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE: -7,8%.

Your browser does not support the audio element. Indústria capixaba tem queda de 7,8% no primeiro bimestre de 2018

Já na comparação entre fevereiro e janeiro de 2018, a queda foi de 1,1%. No acumulado dos últimos 12 meses, o desempenho também foi negativo: -0,4%.O resultado que mais chamou atenção foi o da produção de celulose, que registrou um recuo de 18,2% no primeiro bimestre de 2018. A performance ruim do setor foi influenciada por uma paralisação da produção da Fibria em fevereiro para manutenções e ajustes na fábrica, segundo a Findes.

Além disso, também foram registrados resultados negativos no bimestre nos segmentos de minerais não-metálicos (- 15,8%), metalurgia (- 14,7%) e indústria extrativa (- 3,2%). Por outro lado, houve crescimento da produção física do setor alimentício, com alta de 1,5%.

Segundo o presidente da Findes, Léo de Castro, o resultado da indústria capixaba em fevereiro preocupa. “É natural que isso liga uma luz de alerta. A produção física é um indicador importante da dinâmica da atividade econômica. É uma queda preocupante e que, de fato, exige atenção de todos nós.”

Ainda de acordo com Léo de Castro, a expectativa para 2018 ainda é positiva, mas ele enxerga o cenário com mais cautela e afirma que as eleições vão influenciar no desempenho da indústria no país. “Continuamos com uma expectativa boa para este ano, melhor que a de 2017. No entanto, temos, de novo, uma decisão importante para ser tomada que é a escolha de quem vai governar o país nos próximos anos e com que agenda.”