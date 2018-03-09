Indústria capixaba inicia o ano com mau desempenho: -7,8%

Metalurgia Crédito: Reprodução

A indústria capixaba registrou a menor produção física do país em janeiro deste ano na comparação com o janeiro de 2017: o recuo foi de 7,8%. Os piores desempenhos foram os dos minerais não-metálicos, metalurgia e celulose. O destaque positivo foi a produção de alimentos, que teve alta de 0,4%.

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, um dos fatores que influenciaram o mal desempenho foi o aumento de estoque dos clientes, o que fez com que a produção industrial capixaba freasse. Em particular, ele destaca também a paralisação da produção de cimento no Sul do Estado.

Apesar da queda, Léo de Castro faz uma leitura mais otimista do cenário. “A produção física caiu, mas ao

mesmo tempo a indústria passou a gerar mais empregos e, além disso, a arrecadação de impostos estaduais ligados à indústria também cresceu e de forma robusta.”

A maior variação negativa da produção física entre os setores da indústria capixaba é a dos minerais não-metálicos, com recuo de 17,6%. Em seguida, vem a metalurgia, com queda de 16,2%, e celulose, que teve redução de 7,7% em relação a janeiro de 2017. Por fim, a indústria extrativa diminuiu a produção em 4,4%.

ES continua como segundo maior produtor de petróleo e gás

De acordo com dados apresentados pela Findes, o Espírito Santo continua sendo o segundo maior produtor de gás e petróleo do Brasil. No ano passado, o Estado ficou atrás de São Paulo na produção de gás em apenas quatro meses. Já a produção de petróleo capixaba perdeu para a paulista somente no mês de julho, durante o período em que a plataforma P-58, no campo das Baleias, sofreu manutenção. No entanto, no acumulado do ano, o Espírito Santo manteve o segundo lugar tanto em gás quanto em petróleo, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.