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Indústria capixaba inicia o ano com mau desempenho: -7,8%

Os piores desempenhos foram os dos minerais não-metálicos, metalurgia e celulose. O destaque positivo foi a produção de alimentos, que teve alta de 0,4%

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:45

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:45
Metalurgia Crédito: Reprodução
A indústria capixaba registrou a menor produção física do país em janeiro deste ano na comparação com o janeiro de 2017: o recuo foi de 7,8%. Os piores desempenhos foram os dos minerais não-metálicos, metalurgia e celulose. O destaque positivo foi a produção de alimentos, que teve alta de 0,4%.
Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, um dos fatores que influenciaram o mal desempenho foi o aumento de estoque dos clientes, o que fez com que a produção industrial capixaba freasse. Em particular, ele destaca também a paralisação da produção de cimento no Sul do Estado.
Apesar da queda, Léo de Castro faz uma leitura mais otimista do cenário. “A produção física caiu, mas ao
mesmo tempo a indústria passou a gerar mais empregos e, além disso, a arrecadação de impostos estaduais ligados à indústria também cresceu e de forma robusta.”
A maior variação negativa da produção física entre os setores da indústria capixaba é a dos minerais não-metálicos, com recuo de 17,6%. Em seguida, vem a metalurgia, com queda de 16,2%, e celulose, que teve redução de 7,7% em relação a janeiro de 2017. Por fim, a indústria extrativa diminuiu a produção em 4,4%.
ES continua como segundo maior produtor de petróleo e gás
De acordo com dados apresentados pela Findes, o Espírito Santo continua sendo o segundo maior produtor de gás e petróleo do Brasil. No ano passado, o Estado ficou atrás de São Paulo na produção de gás em apenas quatro meses. Já a produção de petróleo capixaba perdeu para a paulista somente no mês de julho, durante o período em que a plataforma P-58, no campo das Baleias, sofreu manutenção. No entanto, no acumulado do ano, o Espírito Santo manteve o segundo lugar tanto em gás quanto em petróleo, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.
O Estado representa 14,4% da produção do país, a frente de São Paulo, com 13,5%, e atrás do Rio de Janeiro, com 66,6%. A expectativa, no entanto, é o que Espírito Santo perca o segundo lugar ainda em 2018 com a perspectiva de que a Bacia de Santos se torne a mais produtiva do país. Mesmo assim, segundo a Findes, isso não deve gerar queda dos valores de royalties recebidos pelo Estado.

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