Indústria capixaba fecha primeiro trimestre de 2015 com menos 5 mil postos de trabalho

A indústria no Espírito Santo teve mais de 5 mil postos de trabalho fechados no primeiro trimestre de 2015, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Entre admitidos e demitidos, o saldo foi negativo com menos 5.395 empregos na economia capixaba. Em todo o país, o saldo também foi negativo com 50.354 demissões a mais que admissões. Os números são comparados com o índice de 2014.Um dos setores mais afetados foi o da construção civil, que teve saldo negativo de 1.585 empregos, segundo o presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Haroldo Massa.

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“Tivemos uma redução de quase 1.600 empregos na construção civil neste trimestre e com uma tendência representativa de manter esse cenário trimestralmente, devido ao baixo investimento. Houve a parada de programas governamentais, como o Minha Casa, Minha Vida, e o setor imobiliário ainda está com um estoque de unidades para vender”, disse.

O prognóstico é que a situação ainda piore já que há estimativas de mais demissões nos próximos meses no setor industrial. Cerca de dois mil trabalhadores terceirizados serão dispensados da Vale nos próximos meses, segundo estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES).

Para Haroldo Massa, as demissões evidenciam o cenário da economia brasileira atual. “É preciso fazer com que os ajustes propostos pelo Governo Federal evitem uma catástrofe ainda maior”, contou.