Indústria capixaba cresce 1,7%, mas perde 1.777 postos de trabalho

A indústria capixaba registrou um crescimento de 1,7% no ano passado, mas teve uma redução de 1.777 postos de trabalho, segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias no Espírito Santo (Findes). O índice é menor do que era previsto - inicialmente, a Federação esperava um crescimento de 4,5%

Apesar da redução do número de vagas de emprego, a Findes avalia o resultado como positivo porque houve uma diminuição no volume de demissões. Em 2016, o setor teve mais de 15 mil demissões.

Your browser does not support the audio element. Indústria capixaba cresce 1.7 por cento, mas perde 1777 postos de trabalho

No geral, contando com outros setores da economia, o Espírito Santo apresentou o desligamento de 2 mil trabalhadores em 2017, menor que o os 37 mil postos de trabalho a menos em 2016.

O vice-presidente da Findes, José Carlos Zanotelli, comentou os dados e afirmou que eles revelam que o Espírito Santo está se recuperando mais rápido do que o restante do país.

"O principal é novos empregos, novas oportunidades de negócio. O índice de confiança do empresariado cresceu significativamente. A economia do Espírito Santo está melhorando antes que no Brasil e melhorando o dobro do Brasil", afirma.

Zanotelli alega que problemas externos, como a demora na aprovação da reforma Trabalhista e dificuldade das mudanças na Previdências passarem na Câmara, podem ter causado o crescimento menor do que era esperado.

"Se a gente tivesse adiantado essas reformas, não só o Espírito Santo, mas como o Brasil cresceria o que estava previsto, com 4,5% aqui e o Brasil 2,5%. Mas a gente cresceu 1,7% e o Brasil 0,8%'