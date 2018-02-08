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Indústria capixaba cresce 1,7%, mas perde 1.777 postos de trabalho

Apesar da redução no número de vagas de emprego, a Findes avalia o resultado como positivo porque houve uma diminuição no volume de demissões

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 20:19

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 fev 2018 às 20:19
A indústria capixaba registrou um crescimento de 1,7% no ano passado, mas teve uma redução de 1.777 postos de trabalho, segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias no Espírito Santo (Findes). O índice é menor do que era previsto - inicialmente, a Federação esperava um crescimento de 4,5%
Apesar da redução do número de vagas de emprego, a Findes avalia o resultado como positivo porque houve uma diminuição no volume de demissões. Em 2016, o setor teve mais de 15 mil demissões.
Indústria capixaba cresce 1.7 por cento, mas perde 1777 postos de trabalho
No geral, contando com outros setores da economia, o Espírito Santo apresentou o desligamento de 2 mil trabalhadores em 2017, menor que o os 37 mil postos de trabalho a menos em 2016.
O vice-presidente da Findes, José Carlos Zanotelli, comentou os dados e afirmou que eles revelam que o Espírito Santo está se recuperando mais rápido do que o restante do país.
"O principal é novos empregos, novas oportunidades de negócio. O índice de confiança do empresariado cresceu significativamente. A economia do Espírito Santo está melhorando antes que no Brasil e melhorando o dobro do Brasil", afirma.
Zanotelli alega que problemas externos, como a demora na aprovação da reforma Trabalhista e dificuldade das mudanças na Previdências passarem na Câmara, podem ter causado o crescimento menor do que era esperado.
"Se a gente tivesse adiantado essas reformas, não só o Espírito Santo, mas como o Brasil cresceria o que estava previsto, com 4,5% aqui e o Brasil 2,5%. Mas a gente cresceu 1,7% e o Brasil 0,8%'
Os setores que mais se destacaram nessa recuperação foram o de alimentos e o da mineração. Os dados revelam que os profissionais com maior nível de escolaridade tiveram saldo líquido positivo de emprego em 2017: médio completo (+1,4 mil); superior incompleto (+760); e completo (+917). Os demais níveis sofreram redução de 7,5 mil postos de trabalho. A expectativa, segundo o vice-presidente, é de que as contratações superem as demissões em 2018. Para ajudar no desempenho, a Findes entregou para a bancada capixaba na Câmara dos Deputados uma lista com sete problemas estruturais que precisam ser resolvidos, como a duplicação da BR 101 e da BR 262.

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