O indulto humanitário assinado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê a liberação de presos condenados e que estão em tratamento de doenças graves ou em estágio terminal, deverá atingir menos de 30 presos no Espírito Santo, segundo estimativa da Defensoria Pública do Estado.
O número de detentos cadeirantes, cegos, portadores de HIV e com diagnóstico de câncer chega a 219 dentro dos presídios capixabas, mas além do requisito de estar com a doença, o preso também precisa comprovar, com um laudo médico, que a enfermidade está em estágio avançado.
Nas próximas semanas, a Defensoria Pública vai pedir para que seja feita uma avaliação médica nesses 219 presos. Desse grupo, o defensor público e coordenador da Execução Penal da Defensoria Pública, Marcello Paiva de Mello, acredita que menos de 10% serão beneficiados pelo decreto.
Indulto de Bolsonaro deve atingir menos de 30 presos no ES
"A gente vai fazer uma avaliação individual da situação do preso. Vai analisar o prontuário médico do preso. Se as condições do preso estiverem de acordo com o que determina o decreto, vamos entrar com um requerimento na Vara de Execução Penal para pleitear o benefício", explica o defensor.
O indulto é um benefício que, muitas vezes, é polêmico para parte da sociedade que defende que ele pode gerar impunidade, mas é apontado pelo defensor como uma medida que ajuda no controle da superlotação de presídios.
O decreto deste ano é menos abrangente do que o indulto concedido por presidentes anteriores - o último concedido, publicado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017, está em discussão no STF porque previa a possibilidade de indulto para condenados que cumpriram um quinto da pena, incluindo crimes de corrupção e correlatos, além de indultar penas de multa. Por beneficiar poucos presos, o defensor diz que o indulto mais recente é simbólico e não cumpre o seu objetivo.
"É um decreto muito tímido, vai atingir pouquíssimas pessoas e não vai servir muito para a finalidade principal, que é um instrumento de política criminal", defende.
Não poderão receber o benefício concedido pelo governo federal os presos que tiverem cometido quaisquer crimes hediondos (homicídio qualificado, violência contra agentes do estado, latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro e estupro de vulnerável), tortura, tráfico de drogas, organização criminosa, terrorismo, violência e assédio sexual, pedofilia, peculato, concussão, corrupção passiva, tráfico de influência e corrupção ativa.