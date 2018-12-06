Corpo de Bombeiros isolou a área para controlar o incêndio em lanchonete no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Um incêndio em uma lanchonete provocou pânico e correria entre moradores de um prédio localizado na rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (06). Segundo um funcionário, o fogo começou na fritadeira elétrica do estabelecimento, que fica no térreo do edifício de quatro andares.

Your browser does not support the audio element. Incêndio que começou em fritadeira assusta moradores do Centro

Os moradores desceram do prédio correndo por causa da fumaça e com medo de que o fogo se alastrasse para os apartamentos, como contou a doméstica Maria José Batista, de 71 anos. "Estou na casa da minha filha que mora em cima da lanchonete. E aí do nada começou a subir aquele fumaceiro. Descemos com as pernas bambas".

Apesar do susto, não houve feridos, porque a lanchonete estava fechada e sem ninguém dentro. A área foi isolada por 30 minutos pelo Corpo de Bombeiros, que usou dois carros, incluindo um caminhão, para atender a ocorrência e controlar o incêndio, que destruiu a cozinha da lanchonete.

Incêndio destruiu cozinha de lanchonete no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Os bombeiros foram acionados por volta das 8 horas. O tenente Rainer Matos, do Corpo de Bombeiros, explicou como foi o combate ao incêndio. "Então a gente se deparou com um incêndio sobre uma fritadeira. A labareda está acima do óleo, então a gente não joga a água. A gente faz a contenção desse fogo, isolamos ele. É interessante usar uma toalha molhada, alguma coisa que faça esse isolamento. Nós usamos o extintor de pó químico", lembrou.

O proprietário da lanchonete afirmou que não sabia se tinham esquecido a fritadeira ligada ou se houve um curto-circuito. O caso no Centro de Vitória está longe de ser isolado, segundo o tenente Rainer Matos, que deu orientação de como o morador deve proceder caso perceba um princípio de incêndio em casa parecido como esse da lanchonete.

"Para combater o princípio de incêndio a gente tem uma forma que é o extintor. A outra forma seria uma tolha molhada ou mesmo um cobertor, dependendo do tamanho da fritadeira. Então, um cobertor ou pano mais grosso úmido para fazer a cobertura dessa fritadeira e abafar esse fogo para ele não ter mais contato com o oxigênio e chamar de forma imediata o Corpo de Bombeiros. Se ele não seguro para fazer isso, deve simplesmente sair do local o mais rápido possível", alertou Matos.