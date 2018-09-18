Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Perícia

Incêndio em Vitória: laudo do Corpo de Bombeiros sairá em até 30 dias

Nesta quarta (19), os bombeiros vão voltar ao local para fazer os exames periciais, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 20:27

Publicado em 

18 set 2018 às 20:27
Vai levar até 30 dias para ficar pronto o laudo do Corpo de Bombeiros que vai apontar as causas do incêndio em um apartamento no Bairro República, em Vitória, que acabou levando à morte de uma criança de 4 anos. O incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira (18).
Incêndio em Vitória - laudo do Corpo de Bombeiros sairá em até 30 dias
Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, ainda não é possível apontar os motivos que levaram ao início das chamas. Nesta quarta (19), os bombeiros vão voltar ao local para fazer os exames periciais, segundo o tenente-coronel.
> Incêndio em Vitória pode ter sido provocado por crianças, diz polícia
Em relação ao estado do apartamento, o militar disse que o imóvel foi praticamente destruído pelas chamas e que a porta do banheiro onde o corpo da criança foi localizada estava queimada da metade para cima.
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, a perícia do Corpo de Bombeiros também vai auxiliar nas investigações da Polícia Civil a respeito das causas da morte da criança. “Precisamos avaliar com calma, dentro da técnica adequada, onde esse incêndio se iniciou, como se desenvolveu, a dinâmica. Dessa forma, conseguimos, com precisão, atestar o que provocou o fogo e a causa de uma forma geral, facilitando e munindo a Polícia Civil na elaboração do laudo dela”, afirmou.
DEMORA
Segundo moradores da região, o Corpo de Bombeiros teria demorado cerca de 40 minutos para chegar ao apartamento. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, no entanto, nega a demora para atender a ocorrência. “A informação chegou para nós às 11h19. Às 11h26, nós já estávamos no local prontos para iniciar o combate. Ou seja, apenas sete minutos após o acionamento.”
O militar afirma que, caso o atendimento à ocorrência tivesse demorado mais, o fogo teria se alastrado para outros apartamentos do prédio. Ele também afirmou que, em geral, a sensação das pessoas que acionam e até dos próprios bombeiros é que o tempo para chegar até o local do incêndio foi maior que o tempo real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados