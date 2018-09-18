Vai levar até 30 dias para ficar pronto o laudo do Corpo de Bombeiros que vai apontar as causas do incêndio em um apartamento no Bairro República, em Vitória, que acabou levando à morte de uma criança de 4 anos. O incêndio aconteceu na manhã desta terça-feira (18).

Your browser does not support the audio element. Incêndio em Vitória - laudo do Corpo de Bombeiros sairá em até 30 dias

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, ainda não é possível apontar os motivos que levaram ao início das chamas. Nesta quarta (19), os bombeiros vão voltar ao local para fazer os exames periciais, segundo o tenente-coronel.

Em relação ao estado do apartamento, o militar disse que o imóvel foi praticamente destruído pelas chamas e que a porta do banheiro onde o corpo da criança foi localizada estava queimada da metade para cima.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, a perícia do Corpo de Bombeiros também vai auxiliar nas investigações da Polícia Civil a respeito das causas da morte da criança. “Precisamos avaliar com calma, dentro da técnica adequada, onde esse incêndio se iniciou, como se desenvolveu, a dinâmica. Dessa forma, conseguimos, com precisão, atestar o que provocou o fogo e a causa de uma forma geral, facilitando e munindo a Polícia Civil na elaboração do laudo dela”, afirmou.

DEMORA

Segundo moradores da região, o Corpo de Bombeiros teria demorado cerca de 40 minutos para chegar ao apartamento. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, no entanto, nega a demora para atender a ocorrência. “A informação chegou para nós às 11h19. Às 11h26, nós já estávamos no local prontos para iniciar o combate. Ou seja, apenas sete minutos após o acionamento.”