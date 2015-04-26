Incêndio em vegetação de Fazendinha é semelhante à ocorrência da turfa na Serra

Um incêndio atinge uma área de vegetação no Parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, Vitória, desde a última quarta-feira (22). Neste domingo (26), a área tinha vários focos de incêndio e a fumaça atingia diversas residências da região. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o combate ao incêndio e suspeita que o fogo persiste no local porque o terreno possui características semelhantes à área de turfa no município da Serra, onde um incêndio causa estragos na vegetação desde fevereiro.De acordo com o tenente Lourenção, do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação neste domingo, a área é de difícil acesso e com muitos focos a serem combatidos. Ele acredita que o fogo tenha sido iniciado por ação humana.

Your browser does not support the audio element. - Incêndio em vegetação de Jardim Camburi é semelhante à ocorrência da turfa da Serra - CBNGAZ - 2.23s - 26-04-15.mp3

“Tem uma vegetação seca aí. Ao mesmo tempo, o solo é úmido embaixo, o que ajuda a fumaça a se espalhar, mas tem muita mata seca em cima. Percebi que há muitos moradores de rua que entram nessa área, tem até um varal. Talvez alguém entrou aí, fez uma fogueirinha e pode ter gerado esse problema todo. Tem semelhança com a turfa, mas a queima está sendo superficial. Aqui é mais úmido e a turfa na Serra é mais seca. A queima é diferente, mas tem semelhança“, disse à Rádio CBN Vitória.

Enquanto os bombeiros tentam apagar o fogo desde a manhã de sábado (25), os moradores sofrem com o problema há, pelo menos, cinco dias. O administrador Carlos Barcelos mora em frente a área que está sendo atingida pelo incêndio e diz que está passando por dificuldades para respirar.“A casa está toda de fuligem. Está tudo preto, o quintal, a piscina. Estamos com a casa toda fechada, estamos com problemas respiratórios. São vários dias de fumaça contínua”, contou.

O empresário Carlos Militão foi à missa em uma igreja próxima ao local do incêndio e conta que foi insuportável ficar na região. “Essa fumaça não está aqui, com o vento ela está chegando em todos os apartamentos do bairro. Estava na missa agora e o padre quase não rezou a missa, porque não dava para respirar direito na igreja”, afirmou.