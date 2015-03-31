Incêndio em turfa é criminoso, afirma Corpo de Bombeiros

O incêndio que atinge a área de turfa no bairro José de Anchieta, na Serra, é de origem criminosa, segundo o Corpo de Bombeiros. Na manhã desta segunda-feira (30), os bombeiros identificaram um rastro de combustível no local onde o fogo se propagou novamente. Por meio de perícia, a corporação tenta identificar qual tipo de combustível foi utilizado para iniciar o incêndio.Desde o mês de fevereiro, o fogo já atingiu mais de 250 mil metros quadrados no local, de acordo com aspirante Caliman. Informações de moradores da região dão conta que o fogo pode ter sido provocado para transformar a área em pasto ou residências, segundo o militar.

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“Pode ser para utilizar a área como pasto ou para construir casas, como já alegaram para nós, mas isso não justifica, pois, traz um transtorno para toda população da Grande Vitória, que sofre com isso”, contou.

Rastro de combustível

O aspirante diz que na tarde de domingo (29) o fogo na área do bairro José de Anchieta jé estava controlado. Entretanto, ao chegar no local nesta segunda, ele percebeu que o fogo se espalhou por uma grande extensão. Ao analisar de perto a área atingida, foi identificado um rastro feito pelo combustível jogado para dar início ao fogo.

“Agora o trabalho começa tudo de novo. Mesmo sendo uma área relativamente pequena, se comparada com toda outra que foi queimada, o controle é muito difícil porque já chegou na área de turfa. Com isso, o controle é mais difícil”, destacou.