Incêndio em turfa é controlado, mas bombeiros seguem monitorando área

Os trabalhos na área de turfa, no município da Serra, entraram na fase final, nesta sexta-feira (1º). De acordo com o Tenente Cavachini, do Corpo de Bombeiros, a corporação iniciou a fase de extinção do incêndio, após a fase de combate ter sido totalmente concluída. Nesta sexta-feira, não há mais nenhum foco de incêndio e fumaça, mas como a turfa é subterrânea, a fase de extinção tem como objetivo inibir qualquer chance de volta do incêndio.Com o fogo controlado, os bombeiros reduziram o efetivo no local. Até esta quinta-feira (30), mais de 100 homens trabalhavam na região. Agora, o número a ser mantido será de 15 a 20 bombeiros por dia.

"A área está sob controle. Já passamos da fase de combate ao incêndio. Encerramos na quinta todo o combate. Agora, iniciamos a extinção. Vamos ficar observando se alguma fumaça retorna e se há pontos quentes para a gente apagar“Nesta semana, a Defesa Civil Estadual quantificou em 98% a conclusão dos trabalhos. Esta pequena parte que resta para todo o trabalho ser finalizado é a extinção de qualquer hipótese de retorno do fogo. Para isso, a área está sendo alagada com adutoras do Rio Santa Maria. A chuva da noite desta quinta também ajudou.“Não identificamos novos focos de incêndio, nem fumaça. Mas, turfa, as vezes, queima por baixo da terra sem dar sinal nenhum. Vamos ficar monitorando, para tentar encontrar estes pontos, a fase é de prevenção. O incêndio está controlado, mas não está extinto, por isso vamos ficar algumas semanas acompanhando aqui”, contou.O incêndio na área de turfa incomodou moradores da Serra e demais municípios da Grande Vitória por mais de três meses e queimou uma área de cerca de 1 milhão de metros quadrados. Desde o início desta semana, os moradores têm relatado melhorias e o fim da propagação da fumaça. A abertura de valas para o alagamento da vegetação foi fundamental para controlar o incêndio, segundo os bombeiros.Pelo menos nas próximas duas semanas, bombeiros vão permanecer na região para monitorar a situação e fazer um trabalho preventivo.