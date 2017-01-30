Um carro destruiu parte de um posto de combustível na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (30). Os dois ocupantes do veículo fugiram de uma blitz na Curva da Jurema e seguiram em alta velocidade até bater contra uma bomba de combustível e causar um incêndio no posto. O carro ficou totalmente destruído. Os dois homens fugiram a pé após a batida e não foram encontrados. No momento da batida, havia pessoas próximas ao local de impacto. No entanto, ninguém se feriu.

Your browser does not support the audio element. Incêndio e destruição em posto de combustíveis, após acidente e fuga de blitz

Câmeras do próprio posto filmaram o momento da batida. Enquanto os frentistas que trabalhavam no local saem correndo, os dois homens deixam o carro pela porta do motorista e vão embora do posto a pé. Segundo um policial que acompanhou a ocorrência, não foram encontradas restrições de furto ou roubo do veículo e o licenciamento não estava vencido.

Pessoas que estavam no local no momento em que o carro invadiu o posto e derrubou a bomba contam que todos saíram correndo imediatamente em pânico. Um caminhão carregado com combustível estava abastecendo o posto no momento da batida.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para controlar o incêndio. De acordo com testemunhas, não houve uma grande explosão. O fogo tomou conta do carro e as chamas danificaram a área onde a bomba de combustível estava.

Desvio de trânsito