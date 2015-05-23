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INCÊNDIO

Incêndio dentro de apartamento deixa mulher ferida em Jardim Camburi

O fogo, que teria começado em uma botija de gás, começou por volta das 23h desta sexta-feira no condomínio Residencial Barras, próximo à Maternidade Santa Paula

Publicado em 23 de Maio de 2015 às 11:47

Publicado em 

23 mai 2015 às 11:47
Uma mulher sofreu queimaduras graves pelo corpo em um incêndio dentro do apartamento onde mora no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O fogo, que teria começado em uma botija de gás, começou por volta das 23 horas desta sexta-feira (22) no condomínio Residencial Barras, próximo à Maternidade Santa Paula.Segundo informações de testemunhas e moradores, o vazamento da botija de gás aconteceu no apartamento 704 onde a vítima Ana Borges Gomes mora com os dois filhos. Apenas ela ficou ferida.
Os moradores afirmaram que é proibido guardar botijas de gás no interior dos apartamentos, já que no local possui gás encanado.
Estado grave
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que Ana Borges Gomes ficou em estado grave e que foi internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo e uma ambulância do Samu levou a mulher para o hospital. Uma hora após o início do incêndio os moradores foram autorizados a retornarem aos apartamentos no prédio.
Com informações do portal Gazeta Online

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