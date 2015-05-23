Incêndio dentro de apartamento deixa mulher ferida em Jardim Camburi

Uma mulher sofreu queimaduras graves pelo corpo em um incêndio dentro do apartamento onde mora no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O fogo, que teria começado em uma botija de gás, começou por volta das 23 horas desta sexta-feira (22) no condomínio Residencial Barras, próximo à Maternidade Santa Paula.Segundo informações de testemunhas e moradores, o vazamento da botija de gás aconteceu no apartamento 704 onde a vítima Ana Borges Gomes mora com os dois filhos. Apenas ela ficou ferida.

Os moradores afirmaram que é proibido guardar botijas de gás no interior dos apartamentos, já que no local possui gás encanado.

Estado grave

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que Ana Borges Gomes ficou em estado grave e que foi internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo e uma ambulância do Samu levou a mulher para o hospital. Uma hora após o início do incêndio os moradores foram autorizados a retornarem aos apartamentos no prédio.