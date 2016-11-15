Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de pneus e recauchutadora no bairro Alto Lage, Cariacica. O fogo começou por volta de 09 horas da manhã e as residências e lojas que ficam ao lado do local incendiado foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros. O estabelecimento estava fechado devido ao feriado

A fábrica, que tem um grande depósito de pneus, fica localizada na Rua Alexandre Buaiz, próximo ao P.A do Trevo. Por conta da quantidade de material de alta combustão, a fumaça negra gerada pelas chamas podia ser vista até mesmo de Vitória e Vila Velha. Devido ao incêndio, a Rodovia José Sette ficou interditada nos dois sentidos. Quatro caminhões dos Bombeiros foram utilizados para controlar as chamas.

O portuário Ailton Santana mora a poucos metros da fábrica de pneus, e conta que estava em casa quando avistou a fumaça. A princípio, achou que o fogo era decorrente de algum protesto. Depois, viu que se tratava de um grande incêndio.

Your browser does not support the audio element. Incêndio atinge galpão de pneus e fumaça assusta moradores em Cariacica

“Quando cheguei aqui me deparei com esta situação. O fogo estava muito alto, o carro de bombeiro chegou, mas a água foi pouca e eles saíram para buscar mais. Dois caminhões-pipas da obra também foram utilizados para tentar apagar o fogo”, contou.

Trabalho dos Bombeiros