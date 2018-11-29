Inauguração da Rodovia Leste Oeste atrai investimentos imobiliários

Não são só os moradores da Grande Vitória e os motoristas que estão ansiosos com a inauguração da Rodovia Leste Oeste. Os empresários também estão de olho na região localizada entre Cariacica e Vila Velha. Por causa da nova rodovia, o município de Cariacica vai ganhar um novo bairro, chamado Parque Leste Oeste. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), após 11 anos de obras, a rodovia será inaugurada na próxima semana.

O novo bairro fica próximo a Campo Belo e a área total é de 460 mil metros quadrados. Serão 197 lotes residenciais e 147 empresariais. No local já está confirmado a instalação de supermercados, empresas de autopeças, lojas, laboratórios médicos, transportadora, posto de combustível e edifícios residenciais e comerciais. Lá também será construído o Hospital Geral de Cariacica.

De acordo com o diretor geral da VTO Polos Empresariais, empresa responsável pelo empreendimento, Alexandre Schubert, toda área da Rodovia Leste Oeste vai atrair muitas empresas nos próximos anos. “A rodovia deve mudar o eixo de desenvolvimento econômico metropolitano. Ela terá um tráfego projetado de 70 mil veículos por dia, com isso, vai acontecer um atrativo muito grande de novas empresas de setores diversos”, disse.

Segundo Alexandre, 70% das áreas residenciais e 50% das comerciais já foram vendidas. Atualmente a obra está na fase de terraplanagem e instalação da rede de água e esgoto. A expectativa é que o loteamento esteja concluído no primeiro semestre de 2019.

“Acho que no primeiro ano da entrega do loteamento já vai haver uma implantação significativa de empresas. As casas devem ser um pouco mais demorado. No primeiro ano se instalam as empresas e no segundo e terceiro ano teremos a implantação das casas".

O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES) também está otimista com a inauguração da Leste Oeste. O presidente do Sinduscon, Paulo Baraona, explicou que a construção civil define suas áreas de atuação baseada na infraestrutura viária da região. Ele conta que assim como no município da Serra, onde houve uma explosão imobiliária há anos atrás, o mesmo deve ocorrer com a inauguração da Rodovia Leste Oeste, principalmente, no trecho de Vila Velha.

“O boom imobiliário na Serra se deu pela abertura de infraestrutura viária. Já nos últimos quatro anos, Vila Velha tem sido o município com maior número de construções. Acredito que, por isso, a região de Vila Velha seja mais rapidamente abrangida”, contou.

O presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Sindimóveis), Ary Barbosa Bastos, destacou que a nova ligação entre a BR 262 e a Rodovia Darly Santos vai atrair desenvolvimento para a região. Ele destacou que já há projetos para empreendimentos imobiliários em Cariacica e em Vila Velha, na região do Vale Encantado.

Segundo Ary, a região já tinha muitos projetos que foram paralisados por causa da crise econômica. Agora, com a expectativa de retomada da economia, esses empreendimentos devem sair do papel. “A crise paralisou muitos projetos, agora temos a expectativa de crescimento já a partir do próximo ano. Outro ponto positivo na liberação da Leste Oeste é o PDM de Vila Velha, que será sancionado. Agora será possível construir em Vila Velha sem incertezas”, contou.