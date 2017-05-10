Inadimplência cai, mas ainda é alta no Estado

Cartão de crédito estão entre as principais causas de dívidas Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem atualmente mais de 600 mil inadimplentes. Pesquisa recente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), aponta que 39,19% da população do país com idade entre 18 e 95 anos estão com os nomes negativados.

Na variação anual, o indicador teve queda de 1,6%, comparado ao resultado de abril de 2016. Porém, o número de pessoas que não estão conseguindo pagar suas dívidas ainda é grande.

Your browser does not support the audio element. Inadiplência cai, mas ainda é alta no Estado

De acordo com o Gerente Operacional da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, os consumidores ainda estão com dificuldades para organizar o orçamento familiar. “Ainda é o reflexo da crise econômica. As pessoas têm dificuldade em arrumar emprego, conseguir renda e isso acarreta uma queda no consumo e dificuldade de pagamento das dívidas já contraídas”, disse.

Geraldo destaca que uma boa oportunidade para quitar débitos atrasados é o dinheiro das contas inativas do FGTS. Com dinheiro em mãos, o consumidor pode negociar a redução de juros do saldo devedor. “Aquele consumidor que tem esse recurso pode utilizar para quitar dívidas já vencidas e até para voltar a consumir”, disse.