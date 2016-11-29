As obras de ampliação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, só devem ser concluídas em meados de 2018. A obra teve início em 2014 e, com os atrasos, o trecho que tem 2,8 quilômetros de extensão vai demorar quatro anos para ficar pronto. De acordo com o governo do Estado, responsável pela obra, inadequações no projeto inicial fizeram com que o serviço tivesse esse atraso.

Nesta terça-feira (29), foi anunciado a publicação do edital da segunda etapa das obras. De acordo com o secretário Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, a primeira fase da obra teve de ser revista, pois o projeto não contemplava intervenções importantes, como a drenagem pluvial.

Your browser does not support the audio element. Inadequações no projeto atrasaram obra na Leitão da Silva

“Essa obra foi encontrada em condição de muita desorganização, principalmente, desrespeitando o Plano Diretor de Drenagem Urbano (PDDU), então, tivemos de fazer um ajuste grande no projeto. Essa obra seria feita com uma quantidade de galerias que, certamente, iria permanecer os alagamentos”, afirmou.

Com a adequação do projeto, alguns pontos da avenida terão cinco galerias para drenagem pluvial, além de uma caixa de junção de 70 metros de extensão e 20 metros de largura. A caixa tem capacidade de escoar até 2,6 milhões de litros de água da chuva.

O diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Enio Bergoli, destaca que além das inadequações do projeto estruturante, o fato de a via estar localizada em um centro urbano também dificulta os trabalhos.

“Todas as intervenções urbanas sempre causam transtornos. É bem diferente de uma obra de rodovia no espaço rural, onde há poucas interferências. Temos aqui um espaço todo construído de rede, galerias, telefone, energia, de pessoas, de fluxos. Então, temos mais dificuldades”, disse.

Mudança de tom

Os comerciantes, que durante muito tempo reclamaram dos prejuízos causados pela demora nas obras, como queda nas vendas e lojas fechando as portas, agora parecem dar um voto de confiança para o Governo do Estado. O presidente da Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva, Wellington Gonçalves, diz que vem mantendo um diálogo constante com o governo para que as obras não paralisem.

Tatiana Ramos, administradora de uma papelaria localizada na Leitão da Silva, reforça que após o início das obras, as vendas caíram 40%, mesmo assim, diz estar aliviada com a previsão de conclusão dos trabalhos em 2018. "Essa aprovação do novo edital nos deixou menos tensos, pois, estávamos com receio de que as obras não caminhassem na segunda etapa”, contou.

Evolução do custo