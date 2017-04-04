Imagem de vacinação em universidade Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Três meses após o início do surto de febre amarela no Espírito Santo, muitos municípios não conseguiram imunizar 100% do público alvo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 2.761.701 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 77,18%. Para tentar imunizar um número maior de pessoas, a Sesa orientou os municípios a fazerem a busca ativa, que é a vacinação porta a porta.

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, com a equipe de vacinação indo até as residências, é possível identificar quem da família ainda não se imunizou.

Your browser does not support the audio element. Imunização porta a porta para aumentar cobertura vacinal de febre amarela

Gilsa destaca que o Estado não vai estipular uma meta de vacinação, mas o objetivo é chegar perto de 100% do público alvo o quanto antes, pois todos os municípios estão com estoque da vacina. Na avaliação de Gilsa, as pessoas não estão procurando as unidades de saúde para se imunizarem, diferentemente do início da vacinação no Estado, principalmente na Grande Vitória, onde foram registradas longas filas.

“Precisamos informar para a população que continuamos tendo casos de febre amarela, continuamos tendo registro de morte e são de pessoas que não receberam a vacina. Por isso, é importante que quem não tem contraindicação, procure um serviço de saúde para tomar a vacina”, explicou à Rádio CBN.