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Imunização porta a porta para aumentar cobertura vacinal de febre amarela

Mais de 2,7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 77% do púbico-alvo

Publicado em 04 de Abril de 2017 às 20:10

Publicado em 

04 abr 2017 às 20:10
Imagem de vacinação em universidade Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
Três meses após o início do surto de febre amarela no Espírito Santo, muitos municípios não conseguiram imunizar 100% do público alvo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 2.761.701 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 77,18%. Para tentar imunizar um número maior de pessoas, a Sesa orientou os municípios a fazerem a busca ativa, que é a vacinação porta a porta.
De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, com a equipe de vacinação indo até as residências, é possível identificar quem da família ainda não se imunizou.
Imunização porta a porta para aumentar cobertura vacinal de febre amarela
Gilsa destaca que o Estado não vai estipular uma meta de vacinação, mas o objetivo é chegar perto de 100% do público alvo o quanto antes, pois todos os municípios estão com estoque da vacina. Na avaliação de Gilsa, as pessoas não estão procurando as unidades de saúde para se imunizarem, diferentemente do início da vacinação no Estado, principalmente na Grande Vitória, onde foram registradas longas filas.
“Precisamos informar para a população que continuamos tendo casos de febre amarela, continuamos tendo registro de morte e são de pessoas que não receberam a vacina. Por isso, é importante que quem não tem contraindicação, procure um serviço de saúde para tomar a vacina”, explicou à Rádio CBN.
Na Grande Vitória, os municípios de Viana, Serra e Vitória já atingiram mais de 95% de cobertura vacinal. Até o momento, 43 pessoas morreram em decorrência da doença e oito casos continuam em investigação.

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