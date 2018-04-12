Imposto de Renda: 340 mil capixabas ainda não fizeram a declaração

Prazo para a declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril Crédito: Reprodução/Pixabay

O prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda chega ao fim no dia 30 de abril, mas muitos capixabas ainda não enviaram a declaração. De acordo com números atualizados da Receita Federal repassados à CBN Vitória, nesta quinta-feira, 65% das declarações esperadas no Estado ainda não foram feitas. Segundo o delegado-adjunto da Receita Federal, Ivon Pontes Schayder, são esperadas aproximadamente 530 mil declarações em todo o Estado. Portanto, cerca de 340 mil estão pendentes.

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A declaração é obrigatória para todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ao longo dos 12 meses de 2017. Além desse critério, o represente da Receita Federal alerta para outros casos onde a prestação de contas é obrigatória.

"Aquele contribuinte que teve rendimento isento superior a R$ 40 mil (heranças ou indenizações), aquela pessoa que teve um patrimônio com valor superior a R$ 300 mil, quem fez operações em bolsas de valores e também quem realizou operações de ganho de capital com apuração do imposto", explicou Ivon.

Acostumada a fazer as declarações de muitos clientes, a contadora Priscilla Gumieiro destacou alguns pontos que mais tem gerado dúvidas entre os contribuintes. Segundo ela, muitos que tentam fazer as declarações sozinhos se confundem ao declarar imóveis financiados, informando de forma errada a quantia que já foi paga e a que ainda está pendente.

Contadora Priscilla Gumieiro deu dicas para as declarações do Imposto de Renda 2018 Crédito: Eduardo Dias

A contadora afirma que a mudança na regra para a declaração dos dependentes também tem pegado muitas pessoas de surpresa. Agora, todos os dependentes maiores de 8 anos precisam ter número de CPF incluídos na declaração.

"A partir desse ano a exigência da informação do CPF dos dependentes é a partir dos 8 anos de idade. Então, quem tem o filho que não tem CPF tem que se adiantar, porque se deixar para em cima da hora não vai conseguir", explicou a contadora.