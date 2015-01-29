Imperatriz do Forte leva música aos ouvidos e olhos dos foliões no Sambão do Povo

Leandro Nossa

Reportagem EspecialA música vai dominar o desfile da Imperatriz do Forte, no Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na sexta-feira (6). E não apenas a música que vai ecoar dos ritmistas ao som da bateria da escola. É a história da música contada e resgatada nos versos do samba-enredo da tradicional escola do Forte São João, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Especial - Carnaval 2015 - Leandro Nossa - Imperatriz do Forte - 5.26s - 29-01-15

A agremiação vai passear pela história e focar nos 60 anos de vida da Faculdade de Música do Espírito Santo, com o enredo “Imperatriz dá o tom - Fames 60 anos, uma metamorfose musical”. O ensino e o processo de aprendizagem da música serão lembrados nas alas e carros alegóricos da Imperatriz.

De acordo com o coordenador artístico da agremiação, Elídio Netto, quem acompanhar o desfile vai fazer um verdadeiro passeio musical. “A gente vai enfocar a ideia do surgimento da música. Desde a Grécia até a abertura das escolas de música. Vamos falar das vertentes musicais, dos grandes espetáculos, como Broadway. No final, vamos inserir a Fames na ala de melodias tupiniquins, com a importância da escola na música capixaba e do país”, disse.

A Imperatriz do Forte tem figurado constantemente no desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória nos últimos anos, mas com a divisão entre Grupo Especial A e Grupo Especial B, a agremiação do Forte São João acabou caindo para o B, com apresentação marcada para a sexta-feira, dia 5. A meta da escola é garantir presença entre as cinco que se apresentam no sábado.

“A escola está a mil por hora, queremos fazer um carnaval bonito. Vamos rever todos nossos erros do ano passado para fazer um carnaval melhor neste ano, com uma qualidade mais apurada”, contou Elídio.

Para ajudar a agremiação a ter essa qualidade maior nos desfiles, tem membro da comunidade que vive pela escola. Funcionário da Imperatriz, João Amaro está morando no barracão e dá a vida para ver a escola brilhando na avenida.

“Desde criança, acompanho os desfiles com meu avô e ajudo a fazer o carnaval da escola. Na época do carnaval, colaboro com os trabalhos e moro no barracão. Vamos fazer um desfile lindo, se Deus quiser”, disse.

Com todo o entusiasmo e empenho da comunidade, a Imperatriz quer superar as dificuldades financeiras que vem enfrentando para entrar na avenida mostrando o seu melhor. “A escola vem para surpreender. Somos considerados a escola do povo, as pessoas vibram muito com a gente no Sambão e estamos vindo para arrancar muitos aplausos”, contou.