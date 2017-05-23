Impaciência e vaias marcam desfile pelo aniversário de Vila Velha

O momento político vivido pelo país parece estar tirando a paciência dos brasileiros em ouvir discursos políticos. Foi o que aparentou nesta terça-feira (23) no desfile cívico do aniversário de Vila Velha e da Colonização do Solo Espírito-Santense. Nos discursos do prefeito do município, Max Filho (PSDB) e o governador do Estado em exercício, César Colnago (PSDB), parte dos que estavam esperando o desfile fizeram vaias.

Your browser does not support the audio element. Impaciência e vaias marcaram desfile pelo aniversário de Vila Velha

A manifestação aconteceu após a demora em iniciar os desfiles cívicos. Em aproximadamente 50 minutos foram realizadas homenagens a militares e secretários e discursos e muitos ficaram insatisfeitos. Na vez de Max Filho, ele explicava que estava terminando a fala, quando palmas foram ouvidas. “Em Ulisses Guimarães e Terra Vermelha as obras estão aceleradas. Não vou me alongar (palmas), mas os desafios deste tempo são imensos e requer nossa parceria”, disse.

Quando foi anunciada a fala de Colnago, outras vaias foram ouvidas. Em seu discurso César Colnago preferiu não citar a situação política do país e falou por apenas quatro minutos. Ele citou a integração do sistema de transporte metropolitano, o Transcol, com o municipal. Na entrevista coletiva não analisou em detalhes o momento atual, mas disse que o país não pode perder o rumo. “Evidente que a crise vai encontrar saída com ou sem o Temer. Evidentemente esse país não pode perder o rumo e aprofundar essa crise”, acrescentou.

Sobre a continuação do PSDB no governo Temer, o prefeito também tucano Max Filho, disse que o partido não apoia o governo em si, mas os avanços do país. “É um momento de incertezas. Não votamos no Temer. Mais que um compromisso com ele, mostramos um compromisso com o Brasil. Vamos apoiar seja o Temer ou outro presidente que sentar naquela cadeira”, disse.