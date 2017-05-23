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FITAS E CADEADOS

Imóvel da Junta Militar de Vila Velha é lacrado por atraso em aluguel

O aluguel da Junta Militar é pago pela prefeitura de Vila Velha, por meio de um convênio com o Exército

Publicado em 23 de Maio de 2017 às 15:04

Publicado em 

23 mai 2017 às 15:04
Proprietário de imóvel, sede da Junta Militar, reclama de falta de pagamento do aluguel por parte da prefeitura Crédito: Kaique Dias Rádio CBN
Em meio ao desfile cívico nesta quarta-feira em Vila Velha, uma situação chamou a atenção de quem estava assistindo. A Junta Militar, onde é realizada a solicitação de alistamento militar em Vila Velha, foi isolada com cadeados e fitas e várias faixas em protesto cobravam o pagamento de aluguel por parte da prefeitura. Quem fez a ação foi o dono do imóvel, o comerciante José Roberto Costa.
Imóvel onde funciona Junta Militar de Vila Velha é lacrado por atraso em aluguel
O aluguel da Junta Militar é pago pela prefeitura de Vila Velha, por meio de um convênio com o Exército, que colabora em outras ações. O custo é de aproximadamente R$ 4.300 por mês. Segundo o comerciante, o aluguel não é pago há dois meses. De acordo com ele, o terceiro mês já está vencendo e, devido a isso, resolveu fazer o protesto, com faixas e cadeados, e disse que só vai liberar quando sair o pagamento. “Mandei recado, falei com eles, só que não tive resultado. Falaram que iam me pagar quarta-feira (23) ‘de coração’. Só que coração não põe mesa,” lamenta.
Proprietário de imóvel, sede da Junta Militar, reclama de falta de pagamento do aluguel por parte da prefeitura Crédito: Kaique Dias Rádio CBN
O estudante Breno Figueira, de 18 anos, tentou procurar o local para se alistar, mas acabou voltando para casa.“Eu queria me alistar, mas cheguei e estava fechado. Eu não pretendo servir, mas como todo cidadão tenho que me alistar”, disse.
O local já estaria fechado nesta terça-feira (23) por causa dos desfiles cívicos-militares. No entanto, o comerciante pretende manter os cadeados nas portas enquanto o aluguel não for pago pela prefeitura.
Em nota, a Secretaria Municipal de Governo (Semgov) informou que o pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a Junta Militar, referente aos meses de março e abril, deve ser efetuado nesta quarta-feira (24). Segundo a secretaria, o débito só não foi quitado devido a um atraso do proprietário do imóvel em protocolar o recibo que comprova a locação.

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