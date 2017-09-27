Os imóveis que não estão ligados à rede de esgoto terão seus endereços divulgados pela Cesan. As informações serão disponibilizadas a cada quinze dias no site da própria companhia de saneamento. Somente os órgãos públicos que estão poluindo o meio ambiente terão seus nomes divulgados. Já as informações pessoais de pessoas físicas serão preservadas e, nesses casos, só haverá publicação do endereço.

Your browser does not support the audio element. Imóveis sem ligação à rede de esgoto terão seus endereços divulgados

A iniciativa de divulgar esses dados aconteceu após decisão unânime da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que entendeu que as informações eram de interesse coletivo prevaleciam sobre a privacidade dos usuários. A Cesan já havia negado pedidos de informação, como o da ONG Transparência Capixaba.

Os dados passarão a ser totalmente públicos até o dia 4 de outubro. O diretor presidente da Cesan, Pablo Andreão, acredita que a revelação dos endereços pode acelerar a ligação dos imóveis à rede coletora. “Essa iniciativa de divulgar vai incentivar as pessoas a fazerem a ligação.”

Segundo o secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, a Cesan aumentou a quantidade de conexões de imóveis à rede de esgoto depois que o Estado sinalizou que iria divulgar os endereços poluidores. “Nós saímos de uma média de 2.122 ligações por mês e, depois de dizer que os endereços não interligados seriam divulgados, alcançamos 10.130 ligações no último mês”, disse.

O secretário executivo da ONG Transparência Capixba, Edmar Camata, ressaltou que a divulgação dos dados só aconteceu depois de a Comissão Mista de Reavaliação de Informações determinar que essas informações deveriam ser acessadas por todos os cidadãos.

Camata destaca que, com a divulgação, vai ser possível identificar as responsabilidades tanto dos proprietários dos imóveis quanto do próprio poder público, em casos como de inexistência de rede de esgoto, por exemplo.

“É importante que o Governo do Estado cumpra essa regra de transparência, que não é uma boa vontade, já que ele foi obrigado pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações a divulgar esses dados do esgoto. Então, é essencial que essa decisão seja cumprida e que todos possam saber quem são os poluidores das nossas praias e ecossistemas.”