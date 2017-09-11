Imagens mostram sequestro de advogada antes de ser morta por ex-noivo

Imagens da câmera de videomonitoramento do condomínio em que morava a advogada Gabriela Silva de Jesus mostram o momento em que ela foi sequestrada antes de ser assassinada pelo ex-namorado, Rogério Costa de Almeida, e por um amigo dele, Alexandre Santos de Souza. No mesmo dia do sequestro, Gabriela foi encontrada morta no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, onde morava.

Nas imagens, a advogada aparece saindo do condomínio e se dirigindo ao ponto de ônibus às 11h40. Nesse trajeto, ela foi abordada com violência por Alexandre e foi empurrada para dentro de um carro. Os dois homens permaneceram com a vítima até as 20h, quando ela foi asfixiada. Segundo a Polícia Civil, Alexandre e Rogério tentaram forjar um atropelamento após a morte dela.

De acordo com o delegado Janderson Lube, titular da Delegacia Especializada de Homicídios Contra a Mulher (DHPM), os dois asfixiaram Gabriela quando ela tentou fugir. “Os indícios são de que os autores sequestraram a vítima, torturaram-na durante as oito horas em que ela permaneceu em poder deles e, depois, com a tentativa dela de fugir, eles a mataram”, disse.

Segundo o delegado Janderson Lube, houve testemunhas que confirmaram a tentativa de fuga da advogada e as agressões que ela sofreu, com chutes e socos. “Isso ocorreu em um momento em que eles estavam já próximos ao local onde ela foi morta. Houve uma tentativa de ela sair do carro quando eles estavam perto da casa do Rogério. Ali, os dois agridem a vítima com socos e chutes. Depois, um deles dá uma gravata nela e ela cai já desacordada. Provavelmente, naquele momento ela foi asfixiada”, contou.

Toda a ação, desde o sequestro até o homicídio, teria acontecido no bairro Colina de Laranjeiras. Depois da morte de Gabriela, Alexandre e Rogério tentaram forjar um atropelamento da vítima na Rua Monte das Oliveiras, no mesmo bairro. Eles foram presos no mesmo dia, em flagrante.