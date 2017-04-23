Imagem de Nossa Senhora da Penha chega na Prainha

Romaria dos Homens: fé e devoção durante a Festa da Penha Crédito: Fernando Madeira

Com alguns retardatários entre os quase um milhão de romeiros, segundo estimativa da organização da Festa da Penha, a Romaria dos Homens foi encerrada na noite deste sábado (22), por volta das 23h30, após a chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha no Parque da Prainha, ao lado do Convento da Penha, em Vila Velha.

O local de chegada da santa é um palco armado para promover missas e confraternizações junto aos fiéis da padroeira e os demais católicos que vão à região. Ao fim de toda edição da romaria uma missa é celebrada pela Arquidiocese. A celebração é de responsabilidade e presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. O ponto de partida da procissão foi a Catedral Metropolitana, em Cidade Alta, na Capital.

A imagem foi transportada por um veículo apelidado de “Penha Móvel”. Um arranjo de flores com 21.600 rosas cercou a imagem no transporte, do início ao fim do trajeto na romaria. A informação referente às rosas é da TV Gazeta. A decoração foi feita em um galpão em Cobilândia, em Vila Velha. Moradores da região aproveitaram para ver a imagem de perto.

O responsável pelo Penha móvel é o devoto João Barreto. Ele criou o projeto há dez anos, após sofrer um assalto no qual levou 6 tiros e ficou 12 dias internado em estado grave. A respeito da romaria, a procissão começou oficialmente, e com a presença da imagem, por volta das 19h30. No entanto, uma hora antes já havia pessoas saindo em caminhada no Centro de Vitória em direção ao município de Vila Velha.