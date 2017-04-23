Imagem de Nossa Senhora da Penha chega na Prainha

Com alguns retardatários entre os quase um milhão de romeiros, segundo estimativa da organização da Festa da Penha, a Romaria dos Homens foi encerrada na noite deste sábado (22), por volta das 23h30, após a chegada da imagem de Nossa Senhora da Penha no Parque da Prainha, ao lado do Convento da Penha, em Vila Velha.
O local de chegada da santa é um palco armado para promover missas e confraternizações junto aos fiéis da padroeira e os demais católicos que vão à região. Ao fim de toda edição da romaria uma missa é celebrada pela Arquidiocese. A celebração é de responsabilidade e presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela. O ponto de partida da procissão foi a Catedral Metropolitana, em Cidade Alta, na Capital.
A imagem foi transportada por um veículo apelidado de “Penha Móvel”. Um arranjo de flores com 21.600 rosas cercou a imagem no transporte, do início ao fim do trajeto na romaria. A informação referente às rosas é da TV Gazeta. A decoração foi feita em um galpão em Cobilândia, em Vila Velha. Moradores da região aproveitaram para ver a imagem de perto.
O responsável pelo Penha móvel é o devoto João Barreto. Ele criou o projeto há dez anos, após sofrer um assalto no qual levou 6 tiros e ficou 12 dias internado em estado grave. A respeito da romaria, a procissão começou oficialmente, e com a presença da imagem, por volta das 19h30. No entanto, uma hora antes já havia pessoas saindo em caminhada no Centro de Vitória em direção ao município de Vila Velha.
Com informações de Patrícia Scalzer