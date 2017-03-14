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Luzes garantidas

Iluminação no Convento da Penha é retomada

Problema pode afetar a maior festa religiosa capixaba, a Festa da Penha

Publicado em 14 de Março de 2017 às 14:13

Publicado em 

14 mar 2017 às 14:13
O Governo do Estado voltou atrás decidiu rever o convênio que garante iluminação do Convento da Penha, em Vila Velha. Segundo o guardião do convento, o Frei Paulo Roberto Pereira, após uma reunião realizada nesta terça-feira (14) representantes do governo do Estado se comprometeram em solucionar o problema, que poderia afetar a maior festa religiosa capixaba, a Festa da Penha. As luzes foram religadas já na noite desta terça.
Desde a última quinta-feira (9) o patrimônio histórico, um dos mais visitados do Espírito Santo, estava sem iluminação externa devido a problemas financeiros enfrentados para arcar com a conta de energia. O contrato que existia com a Secretaria de Cultura (Secult) desde 2003 foi encerrado, elevando muito os custos do Convento.
Iluminação no Convento da Penha é retomada
“Além de ser um centro religioso católico, o convento também é um simbolo do Estado, que atrai olhares de várias partes. No final do ano passado recebemos a informação de que o convênio não seria renovado, por isso tentamos manter a iluminação nesse período em que o número de turistas é elevado, mas a partir de agora não temos mais recursos para manter a energia ligada”, explicou.
O frei explicou que os recursos pagos pelo Governo do Estado giram em torno de R$ 40 mil por ano, o que permitia arcar com os custos de energia relativos a aproximadamente nove meses. O guardião contou ainda que caso o problema não seja solucionado, por motivos de segurança, a programação noturna da Festa da Penha teria que ser cancelada ou passaria por ajustes nos horários.
Redução
O religioso salientou ainda que desde o fim de 2016 a administração do monumento tem implantado medidas para diminuir o custo da energia, como reduzir de dois para um refletor nos pontos de iluminação do Convento. Agora, os religiosos procuram apoio de empresários e órgãos públicos. Na reunião realizada nesta quinta-feira (14) também participaram representantes da EDP Escelsa, que vão elaborar projetos para reduzir gastos com energia.

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