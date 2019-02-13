Delegacia da Praia do Canto: ação para combater a criminalidade no bairro. Crédito: PC/Divulgação

Apesar dos investimentos em equipamentos de segurança, comerciantes da Praia do Canto, Vitória, continuam sendo vítimas de arrombamentos durante à noite. No mês passado, sete lojas foram furtadas. Em mais uma tentativa de inibir ações criminosas, a Delegacia da Praia do Canto criou novas estratégias de combate à criminalidade. Sensores luminosos e até um questionário são propostas para a redução de assaltos na região.

Your browser does not support the audio element. Iluminação e até questionário para reduzir assaltos na Praia do Canto

De acordo com o delegado Leandro Piquet, titular da Delegacia da Praia do Canto, cidades da Europa e dos Estados Unidos, como Nova Iorque, tiveram redução na criminalidade após investimentos em iluminação. Por isso, uma das medidas propostas foi instalar sensores luminosos nas fachadas das lojas.

“Além de desencorajar o criminoso, caso esteja passando uma viatura da Polícia Militar, ao ver uma luz acessa, ela sabe que tem alguém passando por ali”, disse.

O delegado também destacou que os crimes praticados na Praia do Canto não são cometidos por quadrilhas ou planejados com antecedência. Eles são praticados, geralmente, por usuários de drogas. Por isso, os criminosos escolhem a loja que esteja mais vulnerável à segurança.

Para que o comerciante esteja ciente de como está a segurança do local, ele vai responder a um questionário com 20 perguntas, criado pelo delegado. O documento aborda questões sobre a estrutura do estabelecimento e sistema de segurança interna e externa. Com esse check-list, Piquet explica que é possível avaliar em qual setor essa loja ainda está vulnerável.

“Eles farão uma análise externa e interna do ambiente para que isso restrinja a capacidade de invasão. Eles fazendo isso e com a divulgação, o criminoso vai ficar desencorajado. O criminoso vai saber que na loja tem luz e que houve um processo de verificação de segurança”.

A última proposta é com relação a furto nas residências. Para ajudar no trabalho da polícia, espera-se a participação dos moradores. De acordo com o delegado, as pessoas precisam avisar a um vizinho ou ao síndico quando for se ausentar por alguns dias da residência. Essa atitude simples, segundo ele, contribui para a redução de crimes.

“Se você deixar todas as janelas fechadas e o vizinho perceber que a janela está aberta, ele vai entender que tem um movimento diferente, ele vai chamar o 190. Ele não precisa se expor, não quero que o vizinho verifique a casa de ninguém, apenas que ele ligue para a polícia”, explicou.

O delegado explicou que não é papel da Polícia Civil cuidar da prevenção de crimes, mas essa é a forma da instituição ajudar no combate à violência.

“O trabalho da Polícia Civil é realizar a investigação, ela atua após o crime. Isso que estamos fazendo é uma iniciativa do 3º Distrito para auxiliar, é um trabalho a mais para que as pessoas tenham consciência que nós, da polícia, estamos dando o nosso melhor, inclusive, fazendo coisas além da nossa atividade”.

César Saade, que é proprietário de lojas e também presidente Associação de Comerciantes da Praia do Canto Crédito: Eduardo Dias

Para o presidente da Associação de Moradores e Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, o questionário vai permitir um detalhamento estatístico das ações de segurança dos lojistas, além do reforço na segurança em si.

“Esse questionário desperta o comerciante a averiguar eventuais falhas no seu sistema de segurança. O questionário pergunta se as câmeras estão bem instaladas, com boa visibilidade. A partir daí, ele vai verificar se elas estão realmente bem instaladas e se o ângulo de visão atende a área que ele quer que seja vigiada”, explicou.