ILS reduz em até 75% horas de fechamento do Aeroporto de Vitória

Para que serve o ILS - Instrument Landing System? Equipamento instalado no Aeroporto de Vitória em agosto de 2014, funcionou por apenas quatro meses. Em virtude de interferências, cujas causas ainda estão sendo apuradas pela Infraero e Anatel, o equipamento está desligado desde dezembro do ano passado. Segundo o coordenador-geral de Gestão da Navegação Aérea Civil da Secretaria de Aviação Civil, Max Carvalho Dias, o ILS proporciona informação precisa ao piloto e torre em dias de mau tempo. O equipamento funciona em 35 aeroportos brasileiros e está presente em praticamente todas as capitais. Max Carvalho Dias garante que com o ILS em funcionamento é possível reduzir em até 75% as horas de fechamento do Aeroporto de Vitória.