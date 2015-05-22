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MAU TEMPO

ILS reduz em até 75% horas de fechamento do Aeroporto de Vitória

Equipamento funcionou apenas entre agosto e dezembro de 2014 e está parado em virtude de interferências que ainda estão sendo apuradas pela Infraero e Anatel

Publicado em 22 de Maio de 2015 às 14:42

Publicado em 

22 mai 2015 às 14:42
Para que serve o ILS - Instrument Landing System? Equipamento instalado no Aeroporto de Vitória em agosto de 2014, funcionou por apenas quatro meses. Em virtude de interferências, cujas causas ainda estão sendo apuradas pela Infraero e Anatel, o equipamento está desligado desde dezembro do ano passado. Segundo o coordenador-geral de Gestão da Navegação Aérea Civil da Secretaria de Aviação Civil, Max Carvalho Dias, o ILS proporciona informação precisa ao piloto e torre em dias de mau tempo. O equipamento funciona em 35 aeroportos brasileiros e está presente em praticamente todas as capitais. Max Carvalho Dias garante que com o ILS em funcionamento é possível reduzir em até 75% as horas de fechamento do Aeroporto de Vitória.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Max Carvalho Dias - 22-05-15

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