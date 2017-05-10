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Esgoto no mar

Ilha do Frade: frequentadores se surpreendem com cheiro de esgoto

O esgoto foi lançado no mar em uma rede de captação de água da chuva, por problema ainda desconhecido

Publicado em 10 de Maio de 2017 às 14:54

Publicado em 

10 mai 2017 às 14:54
Alexandre acredita que a água de praias da região tenha sido afetada com o esgoto irregular Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
Moradores e pessoas que frequentam a região da Praia do Canto e Ilha do Frade, em Vitória, relatam nunca ter visto situação parecida como a que aconteceu nesta terça-feira (9), quando vários litros de esgoto foram lançados ao mar, após uma falha ainda desconhecida pela prefeitura e pela Cesan. Pescadores disseram que não estavam conseguindo pescar, mesmo após a mancha escura ter desaparecido nesta quarta-feira (10).
Frequentadores da Praia do Canto relatam odor e mau cheiro em lançamento de esgoto
O vendedor de côco Antônio Osvaldo Pedrosa, de 51 anos, explica que trabalha próximo à ponte da Ilha do Frade há quase 18 anos, e nunca viu tanta poluição na região. Ele acrescenta que a área é turística e a sujeira é prejudicial. “É um desrespeito com a população que depende dessa água para tomar banho, enfim, é um local que deveria ser mais bem cuidado”, opina.
O aposentado Aulemir Paula da Silva, de 65 anos, pesca na ponte da Ilha do Frade há vários anos, e nesta quarta-feira estava mais complicado. Ele disse que viu a situação na terça e ficou surpreso. “Ontem eu cheguei aqui, por volta de 13 horas, e peguei um monte de peixes. Hoje ainda não deu nenhum 'biliscão'. Então, você vê que a natureza sofre com isso”, relatou.
No local onde houve lançamento de esgoto também há muitos praticantes de esportes aquáticos, como stand-up, canoagem, e canoa havaiana, além de banhistas. Entre eles está o advogado Alexandre dos Reis, de 32 anos. Antes de dar um mergulho, nesta quarta-feira, ele não sabia como estava a água. “Sem contar que destrói a natureza. Aqui tem tartaruga, tem peixe para caramba. Provavelmente deve ter afetado, pelo tanto de esgoto que caiu no mar”, destacou.
Nesta quarta-feira a água não apresentava a coloração escura vista na terça-feira, mas a praia próxima a onde foi lançado o esgoto permanece interditada até análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A manilha, de onde foi visto o lançamento de esgoto, estava seca.

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