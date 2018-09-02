Ilha das Caieiras terá festival gastronômico no feriado

Na semana do aniversário de Vitória, a Ilha das Caieiras, importante polo gastronômico da cidade, terá um festival de comidas típicas da região. Serão oferecidos pratos como torta capixaba, moquecas, casquinhas de siri e mariscadas. A expectativa da prefeitura é que cerca de 4 mil pessoas compareçam ao local entre os dias 7 e 9 de setembro, movimentando aproximadamente R$ 300 mil na economia da região.

Os restaurantes da Ilha das Caieiras estarão abertos a partir das 10h durante os três dias. Além disso, haverá barraquinhas montadas na rua para oferecer os pratos típicos da culinária local. Também vão acontecer apresentações musicais em todos os dias do festival.

Marinalva Rodrigues espera faturar até 50% mais durante o festival Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A proprietária de restaurante da região, Marinalva Rodrigues, já está se preparando para o festival. Ela espera um aumento de 50% no faturamento do estabelecimento. “Vai ter torta capixaba, que é o nosso prato principal, casquinha de siri, moquecas e todos os tipos de mariscos”, contou.

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Alan Santos, que é morador do bairro, diz que esse festival é um bom momento para se deliciar com tudo o que a região tem para oferecer. “Nesse festival de mariscada, o pessoal vem para curtir mais a ilha, ficar um pouco, sentar, fazer a refeição e aproveitar o dia”, comentou.

Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, o festival serve para atrair mais visitantes para o local e aquecer a economia do bairro com a oferta de diversos pratos típicos. “É muito importante para o pessoal da região, é muito importante fazer esse tipo de movimentação econômica”, comentou.