Igrejas capixabas transmitem missas ao vivo para atrair fiéis

O avanço da tecnologia já influencia na rotina das pessoas há muito tempo. E quando o assunto são as facilidades permitidas pela internet, são incontáveis os avanços que estão ao alcance de um clique. As novidades no campo virtual são tantas que aqui, no Espírito Santo, igrejas estão até apostando na transmissão online das missas católicas para atrair mais fiéis.

De acordo com o Padre Anderson, responsável pela paróquia, uma das missas transmitidas pela página da igreja no Facebook já alcançou 40 mil pessoa Crédito: Eduardo Dias

Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, uma das coisas que chama a atenção é a estrutura montada para transmissões. São quatro câmeras posicionadas na parte superior da igreja, com um especialista no controle da mesa e da transmissão.

De acordo com o Padre Anderson, responsável pela paróquia, uma das missas transmitidas pela página da igreja no Facebook já alcançou 40 mil pessoas. Na avaliação do religioso, uma das principais vantagens das transmissões online se aproximar do público mais jovem.

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"Para a minha surpresa, criou-se um público mais jovem, porque, geralmente, quem está nas redes sociais são os jovens”, observou o padre Anderson.

Outra igreja de Vila Velha que tem apostado nas transmissões online é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, sob o comando do padre Gudialace. O religioso afirma que as transmissões são alternativas para as pessoas internadas em hospitais ou as que moram longe das paróquias que mais gostam. No entanto, o padre ressalta que as pessoas que têm a oportunidade, não devem abrir mão de ir às missas.

“É muito cômodo. Você está dentro de casa, no conforto do seu lar, pode acompanhar dali, mas isso não pode ser uma forma de substituir a sua ida à missa”, disse o Padre Gudialace.

Outra igreja de Vila Velha que tem apostado nas transmissões online é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, sob o comando do padre Gudialace Crédito: Eduardo Dias

A bancária Fernanda Diniz, de 26 anos, tem costume de frequentar a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas já assistiu a transmissão pela internet quando não pode ir à missa.

“A gente se sente parte, se sente recebendo a palavra de Deus mesmo dentro de casa. Isso trás uma alegria e um conforto muito grande”, disse católica Fernanda Diniz.

A bancária Fernanda Diniz, de 26 anos, tem costume de frequentar a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas já assistiu a transmissão pela internet quando não pode ir à missa. Crédito: Eduardo Dias