Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MISSA VIRTUAL

Igrejas capixabas transmitem missas ao vivo para atrair fiéis

Uma das intenções das missas online é atender pessoas que não tem a opção de ir à igreja, como as que estão internadas

Publicado em 24 de Dezembro de 2017 às 13:47

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 dez 2017 às 13:47
O avanço da tecnologia já influencia na rotina das pessoas há muito tempo. E quando o assunto são as facilidades permitidas pela internet, são incontáveis os avanços que estão ao alcance de um clique. As novidades no campo virtual são tantas que aqui, no Espírito Santo, igrejas estão até apostando na transmissão online das missas católicas para atrair mais fiéis.
De acordo com o Padre Anderson, responsável pela paróquia, uma das missas transmitidas pela página da igreja no Facebook já alcançou 40 mil pessoa Crédito: Eduardo Dias
Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, uma das coisas que chama a atenção é a estrutura montada para transmissões. São quatro câmeras posicionadas na parte superior da igreja, com um especialista no controle da mesa e da transmissão.
De acordo com o Padre Anderson, responsável pela paróquia, uma das missas transmitidas pela página da igreja no Facebook já alcançou 40 mil pessoas. Na avaliação do religioso, uma das principais vantagens das transmissões online se aproximar do público mais jovem.
Igrejas capixabas transmitem missas ao vivo para atrair fiéis
"Para a minha surpresa, criou-se um público mais jovem, porque, geralmente, quem está nas redes sociais são os jovens”, observou o padre Anderson.
Outra igreja de Vila Velha que tem apostado nas transmissões online é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, sob o comando do padre Gudialace. O religioso afirma que as transmissões são alternativas para as pessoas internadas em hospitais ou as que moram longe das paróquias que mais gostam. No entanto, o padre ressalta que as pessoas que têm a oportunidade, não devem abrir mão de ir às missas.
“É muito cômodo. Você está dentro de casa, no conforto do seu lar, pode acompanhar dali, mas isso não pode ser uma forma de substituir a sua ida à missa”, disse o Padre Gudialace.
Outra igreja de Vila Velha que tem apostado nas transmissões online é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, sob o comando do padre Gudialace Crédito: Eduardo Dias
 
A bancária Fernanda Diniz, de 26 anos, tem costume de frequentar a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas já assistiu a transmissão pela internet quando não pode ir à missa.
“A gente se sente parte, se sente recebendo a palavra de Deus mesmo dentro de casa. Isso trás uma alegria e um conforto muito grande”, disse católica Fernanda Diniz.
A bancária Fernanda Diniz, de 26 anos, tem costume de frequentar a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas já assistiu a transmissão pela internet quando não pode ir à missa. Crédito: Eduardo Dias
As transmissões ao vivo da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro acontecem sempre aos domingos, às 11h e 19h30. As transmissões da Paróquia Nossa Senhora das Graças também são aos domingos, às 7h30 e 19h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados