Com parte do teto desabado após o incêndio e com sua estrutura ameaçada, a Igreja em Vitória foi interditada pela Defesa Civil Municipal Crédito: Guilherme Ferrari

A "Igreja em Vitória", que pegou fogo na terça-feira, funciona sem alvará e licença do Corpo de Bombeiros há 25 anos desde que inaugurou a sede, no bairro Santa Luzia, na capital.

Lideranças da Igreja disseram que a sede não tem o alvará porque a Prefeitura inicialmente se negou a fornecer o documento porque no local havia o projeto de uma avenida e nenhuma das construções que lá estavam poderiam existir. Sobre a licença do Corpo de Bombeiros, a Igreja alega problemas burocráticos com a empresa que fez o projeto de combate a incêndios na sede.

Your browser does not support the audio element. Igreja que pegou fogo em Vitória funciona há 25 anos sem alvará

Apesar de ter iniciado as atividades em 1992, a instituição só entrou com o primeiro pedido do alvará em 2005, quando começou a ser multada pela Prefeitura.

Segundo o advogado da igreja, Bruno Gaviolli, a recusa da Prefeitura em dar o alvará não se dá por falhas na estrutura. Ele questiona o fato de vizinhos da sede, nas mesmas condições, terem conseguido a licença da Prefeitura.

"A Igreja tem desde 2005 um laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia CREA-ES falando que ela está apta, com toda condição técnica para existir e exercer o que ela exerce naquele local. A Prefeitura por pura aplicabilidade da lei. Aplicabilidade que tem sido aplicado para Igreja, mas para os vizinhos não se aplica porque os outros tem alvará", critica o advogado.

O projeto da avenida foi derrubado por meio de um decreto em 2012, mas a Prefeitura passou a exigir que a igreja entregasse um documento de licenciamento prévio, adquirido na construção da obra. O advogado alega que não têm esse documento porque a resolução que obriga esse licenciamento é de 2003, dez anos depois da construção.

Segundo um dos presbíteros da Igreja, Júlio César Matos, o incêndio foi causado por um curto-circuito na rede elétrica e o fogo se espalhou através de espumas do isolamento acústico do auditório.

"O rapaz foi acender as luminárias, quando ele ligou os disjuntores, a luz do centro piscou e apagou. Nesse momento brotou uma chama de fogo, que deve ter sido um curto. Numa espuma seca, ela espalhou", contou ele.

O auditório principal da Igreja segue interditado pela Defesa Civil do município, sem previsão de ser reaberto. O teto do espaço desabou com o fogo. O prejuízo, segundo a Igreja, é de mais de R$ 300 mil.

A Prefeitura de Vitória esclareceu em nota que o último processo de regularização da Igreja é de 2007. Durante a construção do imóvel, segunda a Prefeitura antes da compra pela Igreja houve uso de área de interesse público ao longo do Canal da Passagem. Devido a esse fato, o processo de regularização estava dependendo de se adequar à legislação, afirmou a prefeitura. O município diz que a entrega do Alvará de funcionamento só ocorre após a licença do Corpo de Bombeiros.

CREA RESPONDE