A "Igreja em Vitória", que pegou fogo na terça-feira, funciona sem alvará e licença do Corpo de Bombeiros há 25 anos desde que inaugurou a sede, no bairro Santa Luzia, na capital.
Lideranças da Igreja disseram que a sede não tem o alvará porque a Prefeitura inicialmente se negou a fornecer o documento porque no local havia o projeto de uma avenida e nenhuma das construções que lá estavam poderiam existir. Sobre a licença do Corpo de Bombeiros, a Igreja alega problemas burocráticos com a empresa que fez o projeto de combate a incêndios na sede.
Igreja que pegou fogo em Vitória funciona há 25 anos sem alvará
Apesar de ter iniciado as atividades em 1992, a instituição só entrou com o primeiro pedido do alvará em 2005, quando começou a ser multada pela Prefeitura.
Segundo o advogado da igreja, Bruno Gaviolli, a recusa da Prefeitura em dar o alvará não se dá por falhas na estrutura. Ele questiona o fato de vizinhos da sede, nas mesmas condições, terem conseguido a licença da Prefeitura.
"A Igreja tem desde 2005 um laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia CREA-ES falando que ela está apta, com toda condição técnica para existir e exercer o que ela exerce naquele local. A Prefeitura por pura aplicabilidade da lei. Aplicabilidade que tem sido aplicado para Igreja, mas para os vizinhos não se aplica porque os outros tem alvará", critica o advogado.
O projeto da avenida foi derrubado por meio de um decreto em 2012, mas a Prefeitura passou a exigir que a igreja entregasse um documento de licenciamento prévio, adquirido na construção da obra. O advogado alega que não têm esse documento porque a resolução que obriga esse licenciamento é de 2003, dez anos depois da construção.
Segundo um dos presbíteros da Igreja, Júlio César Matos, o incêndio foi causado por um curto-circuito na rede elétrica e o fogo se espalhou através de espumas do isolamento acústico do auditório.
"O rapaz foi acender as luminárias, quando ele ligou os disjuntores, a luz do centro piscou e apagou. Nesse momento brotou uma chama de fogo, que deve ter sido um curto. Numa espuma seca, ela espalhou", contou ele.
O auditório principal da Igreja segue interditado pela Defesa Civil do município, sem previsão de ser reaberto. O teto do espaço desabou com o fogo. O prejuízo, segundo a Igreja, é de mais de R$ 300 mil.
A Prefeitura de Vitória esclareceu em nota que o último processo de regularização da Igreja é de 2007. Durante a construção do imóvel, segunda a Prefeitura antes da compra pela Igreja houve uso de área de interesse público ao longo do Canal da Passagem. Devido a esse fato, o processo de regularização estava dependendo de se adequar à legislação, afirmou a prefeitura. O município diz que a entrega do Alvará de funcionamento só ocorre após a licença do Corpo de Bombeiros.
CREA RESPONDE
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, através de sua assessoria de comunicação, informa que não cabe ao Crea-ES a regulamentação de nenhum imóvel para fins de funcionamento, mas sim à prefeitura de cada município. O Conselho tem como função legal apenas a fiscalização, orientação e regularização do exercício profissional das atividades da área tecnológica. No caso de construção de um imóvel, a função do Crea-ES é, diante do projeto, emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que é uma confissão de responsabilidade declarada pelo Engenheiro responsável pela obra.