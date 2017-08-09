Igreja do Rosário agora está aberta para visitações

Reinaugurada em dezembro do ano passado, a Igreja do Rosário, considerada a mais antiga do Brasil, agora está aberta ao público de terça a domingo. Os horários são de 9 às 17 horas. Segundo a prefeitura de Vila Velha, monitores estarão disponíveis nesse período. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira de Vila Velha e a igreja foi construída na época da colonização do solo espírito-santense, em 1558.

Com a abertura ao público, dois monitores estarão disponíveis por turno e foram treinados para contar não só essa parte da história, mas também sobre outros monumentos importantes, como o Convento da Penha e da Prainha e informações turísticas do município.

Lucila Botelho visitava a Prainha com mais frequência. Ela diz que sente medo com a insegurança no local Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

O empresário Décio Gomes, de 53 anos, mora e trabalha de frente para a Igreja do Rosário e acredita que falta valorização dos monumentos da prainha. “O turista que vem aqui não sabe, muitas vezes, que essa a igreja é a mais antiga do país. Acho que deveria ter mais placas na Prainha, com informações”, acrescenta.

SEGURANÇA

A aposentada Lucila Botelho, de 70 anos, visitava a Prainha com mais frequência. Ela diz que sente medo com a insegurança no local. Ela ressalta que é preciso reforço para que nada aconteça com a igreja, principalmente após a restauração. “Infelizmente a violência é grande. A gente tem medo de entrar em uma igreja sozinha e assaltarem a gente”, lamenta.

Segundo a prefeitura de Vila Velha, esse foi um dos pontos em discussão com os responsáveis pela Igreja do Rosário, integrantes da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, antes de firmar o acordo e a Guarda de Vila Velha fará mais rondas no local para evitar danos ou vandalismo contra a igreja, recém restaurada.

"O turista que vem aqui não sabe, muitas vezes, que essa a igreja é a mais antiga do país. Acho que deveria ter mais placas na Prainha, com informações", diz Décio Gomes Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

REVITALIZAÇÃO

O subsecretário de Vila Velha, Carlos Von Schilgen, diz que a prefeitura pretende, em parceria com o Governo do Estado, executar um projeto de restauração da Prainha, que pode começar no ano que vem. “O turista chega aqui e não tem nenhuma estrutura. Vamos melhorar isso. No projeto contempla banheiros, restaurantes, lojas, artesanatos. Agora está na fase de debate com a comunidade”, explica.