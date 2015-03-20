Igreja Católica recomenda que fiéis não façam 'manifestações de ordem política' durante eventos ligados a Festa da Penha no Espírito Santo

No comunicado do arcebispo, divulgado na tarde desta quinta-feira (19), o religioso agradeceu a iniciativa do defensor público. No entanto, Dom Luiz Mancilha, deixou claro que não é contra a realização da manifestação no dia 12 de abril.Trecho da nota"Agradeço ao Dr. Carlos Eduardo, que tomou essa iniciativa pessoal, pela sua preocupação em preservar o direito da Igreja Católica de manter sua programação nas celebrações da Festa da Penha", descreve um trecho da nota. Em outra parte do texto, Dom Luiz reforça que respeita as manifestações políticas nas ruas, porém, o religioso diz que espera respeito ao espaço reservado para a Festa da Penha, quando se refere aos líderes das mobilizações no Estado. Após a divulgação da nota, o arcebispo de Vitória não quis ceder entrevista, ao contrário do dia anterior quando fez declaração à Rádio CBN. “Queremos expressar nossa fé como sempre fazemos e esperamos que não sejamos perturbados por ninguém. Também não queremos perturbar ninguém”, disse. Organização do protestoUm dos organizadores da manifestação no dia 12, Washington Olímpio, explica que o protesto na Praça do Papa não vai atrapalhar as festividades da padroeira do Estado. Olímpio destaca que os eventos são distintos e acredita que as pessoas desejam a saída da presidente Dilma do governo federal não vão protestar durante as romarias, por exemplo."As pessoas que acham que às 16h elas devem estar no Convento ou na Prainha, elas devem ir para lá. Mas as pessoas que estão indignadas e que já participaram da sua romaria mais cedo, elas podem ir para a Praça do Papa. Isso é uma escolha de cada um”, contou.Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), comunicou que por questões estratégicas, a Polícia Militar não vai divulgar informações relacionadas ao esquema de segurança para a manifestação.