Igreja Católica recomenda que fiéis não façam 'manifestações de ordem política' durante eventos ligados a Festa da Penha no Espírito Santo

A Igreja Católica recomendou que os fiéis não façam “manifestações de ordem política” durante eventos ligados à programação da Festa da Penha deste ano. Esta é a terceira maior comemoração religiosa do país, em homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. A festa começa no dia 5 de abril e termina no dia 13 do mesmo mês. A programação envolve Vila Velha e a Capital Vitória. Um dia antes, do encerramento, no dia 12, está marcado mais um protesto contra a corrupção e que pede o impeachment da presidente Dilma Roussef (PT). A manifestação deve ocorrer em Vitória e em diversas outras cidades do país. A recomendação aos fiéis é do arcebispo da Capital, Dom Luiz Mancilha Vilela. Esse comunicado foi divulgado por meio de nota pública, na página oficial da Arquidiocese de Vitória na internet. A maior preocupação é que protestos políticos ocorram, principalmente, durante as missas e romarias da Festa da Penha. Um dia antes da divulgação desta nota pública, a reportagem da Rádio CBN Vitória registrou a intenção de um defensor público em solicitar, para autoridades públicas do Estado, que a manifestação seja impedida de ser realizada. A justificativa para este pedido é que a mobilização poderia gerar reflexos negativos à programação da Festa da Penha. O pedido é do defensor Carlos Eduardo Rios do Amaral.
Igreja Católica recomenda que fiéis não façam manifestações de ordem política durante eventos ligados a Festa da Penha no ES
No comunicado do arcebispo, divulgado na tarde desta quinta-feira (19), o religioso agradeceu a iniciativa do defensor público. No entanto, Dom Luiz Mancilha, deixou claro que não é contra a realização da manifestação no dia 12 de abril.Trecho da nota"Agradeço ao Dr. Carlos Eduardo, que tomou essa iniciativa pessoal, pela sua preocupação em preservar o direito da Igreja Católica de manter sua programação nas celebrações da Festa da Penha", descreve um trecho da nota. Em outra parte do texto, Dom Luiz reforça que respeita as manifestações políticas nas ruas, porém, o religioso diz que espera respeito ao espaço reservado para a Festa da Penha, quando se refere aos líderes das mobilizações no Estado. Após a divulgação da nota, o arcebispo de Vitória não quis ceder entrevista, ao contrário do dia anterior quando fez declaração à Rádio CBN. “Queremos expressar nossa fé como sempre fazemos e esperamos que não sejamos perturbados por ninguém. Também não queremos perturbar ninguém”, disse. Organização do protestoUm dos organizadores da manifestação no dia 12, Washington Olímpio, explica que o protesto na Praça do Papa não vai atrapalhar as festividades da padroeira do Estado. Olímpio destaca que os eventos são distintos e acredita que as pessoas desejam a saída da presidente Dilma do governo federal não vão protestar durante as romarias, por exemplo."As pessoas que acham que às 16h elas devem estar no Convento ou na Prainha, elas devem ir para lá. Mas as pessoas que estão indignadas e que já participaram da sua romaria mais cedo, elas podem ir para a Praça do Papa. Isso é uma escolha de cada um”, contou.Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), comunicou que por questões estratégicas, a Polícia Militar não vai divulgar informações relacionadas ao esquema de segurança para a manifestação.