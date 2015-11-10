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ONDA DE LAMA

Iema intima Samarco a distribuir água potável à população abastecida pelo Rio Doce

Na intimação, o Iema exige que a Samarco promova todo o apoio necessário aos municípios e aos cidadãos capixabas que forem atingidos pelos efeitos da onda de lama

Publicado em 09 de Novembro de 2015 às 22:09

Publicado em 

09 nov 2015 às 22:09
O Instituo Estadual de Meio Ambiente (Iema) intimou a mineradora Samarco, na tarde desta segunda-feira (9), por contas dos impactos ambientais e socioeconômicos no Espírito Santo que serão causados pelo rompimento da barragem da empresa no município de Mariana, em Minas Gerais. A onda de lama decorrente do acidente afetará as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Além disso, o Rio Doce também sofrerá danos.
Na intimação, o Iema exige que a Samarco promova todo o apoio necessário aos municípios e aos cidadãos capixabas que forem atingidos pelos efeitos da onda de lama. Entre as exigências feitas pelo órgão estadual, a empresa deve começar, imediatamente, a distribuir água potável para consumo humano e animal; monitorar a qualidade da água do Rio Doce e do mar que será atingido pela lama; disponibilizar aeronave para os profissionais que estão envolvidos nas ações de minimização de impactos e disponibilizar equipe para monitorar danos causados a fauna, flora, rio e pessoas.
Plano
Além disso, após a passagem dos rejeitos, a empresa deverá realizar toda a limpeza das áreas afetadas enquanto for verificada a presença de poluentes. A empresa terá de apresentar um plano de monitoramento da persistência dos poluentes em até 120 dias e um plano de reparação inicial dos danos em, no máximo, 30 dias.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) também realiza o monitoramento das áreas atingidas para avaliar os prejuízos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Segundo a coordenadora geral de emergências ambientais do Ibama, Fernanda Cunha, a onda de lama causará grandes prejuízos à natureza.
“Esse acidente vai impactar toda a fauna terrestre e aquática na área atingida pela lama concentrada. Depois de chegar ao Rio Doce, os rejeitos vão causar, principalmente, a mortandade de peixes e alteração de qualidade da água”, disse a coordenadora à Rádio CBN Vitória.
De acordo com Fernanda Cunha, em um primeiro momento, o Ibama se concentra em ações que têm como objetivo reduzir os danos ambientais. A coordenadora de emergências do Ibama informou que, após passada a situação emergencial, o órgão vai avaliar as possibilidades de autuação. A empresa responsável pode sofrer sanções como multas e embargos. A Samarco foi procurada para comentar a intimação, mas não houve retorno das ligações.

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