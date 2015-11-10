Iema intima Samarco a distribuir água potável à população abastecida pelo Rio Doce

O Instituo Estadual de Meio Ambiente (Iema) intimou a mineradora Samarco, na tarde desta segunda-feira (9), por contas dos impactos ambientais e socioeconômicos no Espírito Santo que serão causados pelo rompimento da barragem da empresa no município de Mariana, em Minas Gerais. A onda de lama decorrente do acidente afetará as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Além disso, o Rio Doce também sofrerá danos.

Na intimação, o Iema exige que a Samarco promova todo o apoio necessário aos municípios e aos cidadãos capixabas que forem atingidos pelos efeitos da onda de lama. Entre as exigências feitas pelo órgão estadual, a empresa deve começar, imediatamente, a distribuir água potável para consumo humano e animal; monitorar a qualidade da água do Rio Doce e do mar que será atingido pela lama; disponibilizar aeronave para os profissionais que estão envolvidos nas ações de minimização de impactos e disponibilizar equipe para monitorar danos causados a fauna, flora, rio e pessoas.

Plano

Além disso, após a passagem dos rejeitos, a empresa deverá realizar toda a limpeza das áreas afetadas enquanto for verificada a presença de poluentes. A empresa terá de apresentar um plano de monitoramento da persistência dos poluentes em até 120 dias e um plano de reparação inicial dos danos em, no máximo, 30 dias.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) também realiza o monitoramento das áreas atingidas para avaliar os prejuízos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Segundo a coordenadora geral de emergências ambientais do Ibama, Fernanda Cunha, a onda de lama causará grandes prejuízos à natureza.

“Esse acidente vai impactar toda a fauna terrestre e aquática na área atingida pela lama concentrada. Depois de chegar ao Rio Doce, os rejeitos vão causar, principalmente, a mortandade de peixes e alteração de qualidade da água”, disse a coordenadora à Rádio CBN Vitória.