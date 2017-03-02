O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) deve ser extinto com todas as competências do órgão sendo passadas para Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama). A fusão, segundo o titular da pasta, Aladim Cerqueira, não tem data prevista para acontecer, mas deve facilitar o trabalho dos órgãos e agilizar os processos de licenciamento ambiental. A ação acontecerá por meio de um projeto de lei de autoria do Governo do Estado a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa.

Your browser does not support the audio element. Iema deve ser extinto em fusão com a Secretaria de Meio Ambiente

Hoje o Iema tem competências de fiscalização e de gestão dos parques estaduais, aplicando multas e liberando licenças ambientais. Todo esse processo é separado da Seama, que tem uma competência política, com a sugestão de decretos estaduais e gerindo a política de meio ambiente e recursos hídricos.

Segundo Cerqueira, o diálogo ainda está em andamento, mas as mudanças não devem diminuir os gastos públicos, nem afetar os cofres estaduais. O secretário também adiantou que a quantidade de servidores deve permanecer a mesma, já que os órgãos já possuem um quadro enxuto. "O Iema não tem uma estrutura ideal, assim como a Seama. Unindo os órgãos vamos ter uma melhoria de gestão, pois vamos dinamizar melhor os trabalhos e ter uma estrutura mais racional”, explica.

Licenciamentos