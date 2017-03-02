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MUDANÇAS

Iema deve ser "extinto" em fusão com a Secretaria de Meio Ambiente

Processos ambientais podem ter mais celeridade, segundo a secretaria

Publicado em 02 de Março de 2017 às 13:31

Publicado em 

02 mar 2017 às 13:31
O Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) deve ser extinto com todas as competências do órgão sendo passadas para Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama). A fusão, segundo o titular da pasta, Aladim Cerqueira, não tem data prevista para acontecer, mas deve facilitar o trabalho dos órgãos e agilizar os processos de licenciamento ambiental. A ação acontecerá por meio de um projeto de lei de autoria do Governo do Estado a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa.
Iema deve ser extinto em fusão com a Secretaria de Meio Ambiente
Hoje o Iema tem competências de fiscalização e de gestão dos parques estaduais, aplicando multas e liberando licenças ambientais. Todo esse processo é separado da Seama, que tem uma competência política, com a sugestão de decretos estaduais e gerindo a política de meio ambiente e recursos hídricos.
Segundo Cerqueira, o diálogo ainda está em andamento, mas as mudanças não devem diminuir os gastos públicos, nem afetar os cofres estaduais. O secretário também adiantou que a quantidade de servidores deve permanecer a mesma, já que os órgãos já possuem um quadro enxuto. "O Iema não tem uma estrutura ideal, assim como a Seama. Unindo os órgãos vamos ter uma melhoria de gestão, pois vamos dinamizar melhor os trabalhos e ter uma estrutura mais racional”, explica.
Licenciamentos
O secretário adiantou ainda que o Governo do Estado pretende agilizar todos os processos de licenciamento ambiental, por meio de um sistema eletrônico. Outras secretarias também devem adotar o modelo. A previsão, segundo Cerqueira, é que o processo seja finalizado em menos de dois anos. 

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