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Iema deve apresentar estudo sobre emissão de poluentes em 15 dias

O estudo deveria ser apresentado nesta segunda-feira (23), mas o prazo para a apresentação foi prorrogado por mais 15 dias a pedido de técnicos do órgão

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:38

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:38
A emissão de fumaça escura das chaminés vai acabar, de acordo com a empresa, melhorando a qualidade do ar na região Crédito: Guilherme Ferrari
Em novembro do ano passado, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) assinou um contrato no valor de R$ 250 mil com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para avaliar a emissão de poluentes no Complexo de Tubarão, em Vitória. O estudo era para ser apresentado nesta segunda-feira (23), mas o prazo para a apresentação foi prorrogado por mais 15 dias.
Iema deve apresentar estudo sobre emissão de poluentes em 15 dias
O membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Eraylton Moreschi, afirma que mesmo sem a apresentação do estudo, ele foi usado como justificativa para paralisar processos na Justiça enquanto a avaliação feita pela Cetesb não fosse concluída.
Moreschi considera que, além do atraso na apresentação do levantamento, há outros problemas relacionados ao contrato. “É o Estado pagando um estudo para as empresas de Tubarão, que deveriam ser responsáveis pelo princípio do poluidor pagador.”
O secretário Estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, afirmou que o estudo feito pela Cetesb está concluído e que só não foi apresentado porque técnicos do Iema consideraram que deveria haver modificações na apresentação, que deve acontecer em 15 dias. “A Cetesb está fazendo um reajuste no relatório para que a gente possa apresentar para o Ministério Público e para a comissão de acompanhamento.”
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi contratada para avaliar a eficiência das condições das instalações das empresas do Complexo de Tubarão, as medidas de controle ambiental já adotadas por elas e verificar os equipamentos de controle atmosférico já existentes. A ideia é, ao final do estudo, propor medidas para resolver os problemas encontrados.

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