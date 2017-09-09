A facilidade para obter empréstimos e a garantia de que a dívida será paga, pois é descontada em folha de pagamento, faz dos aposentados os maiores alvos das financeiras. Porém, o que foi oferecido com muita facilidade pode se tornar uma grande dor de cabeça no futuro. De acordo com dados do Procon de Viana, 70% dos idosos que buscam atendimento no órgão estão endividados por causa de empréstimos.

Diante da grande demanda, o município decidiu realizar uma série de palestras para alertar os aposentados e pensionistas sobre os riscos de adquirir esse tipo de dívida. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social de Viana, Ledir Porto, além de receber orientações sobre como agir diante de uma oferta de empréstimo, os idosos também vão aprender a cuidar melhor dos documentos pessoais e a ficar atentos com fraudes de pessoas do núcleo familiar.

Your browser does not support the audio element. Idosos recebem treinamento para não se endividarem com empréstimos

“Nessa palestra vamos falar sobre os cuidados com os documentos pessoas, cartão do benefício e o cuidado até com pessoas da própria família, pois, em alguns casos, os familiares acabam recebendo para os avôs, pais, e não dando o destino correto ao recurso. Muitas vezes eles acabam fazendo compras e empréstimos consignados em nome dos idosos”, conta.

Outra dica para os idosos evitar o endividamento segundo Ledir, é buscar orientação do Procon antes de fazer o empréstimo, para saber se os juros não estão acima do que é cobrado pelo mercado. “Qualquer dúvida antes de fazer o empréstimo consignado pode ser sanada no Procon. Ou qualquer pessoa que se sente lesada, estamos com profissionais para atendê-la”, disse.