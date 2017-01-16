Idosos precisam de laudo antes de tomar vacina contra febre amarela

Idosos que forem tomar a vacina contra a febre amarela pela primeira vez precisam apresentar laudo médico. O documento é necessário porque a vacina pode causar uma doença mais suscetível a quem tem mais de 60 anos. Quem tomou a primeira dose não precisa passar pelo procedimento, independente de quanto tempo.

No Estado, a vacina está sendo aplicada em pessoas que vão viajar para Minas Gerais, onde há um surto da doença, e em municípios do Espírito Santo que fazem divisa com o estado mineiro ou tiveram macacos mortos suspeitos da doença.

Segundo a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Martina Zanotti, a vacina requer precaução quando aplicada em idosos. No caso de gestantes apenas em casos de risco muito alto, também com a apresentação de laudo médico. “Existe um efeito colateral da vacina, a doença viscerotrópica. É semelhante à febre amarela causada pelo vírus vacinal. Os idosos quando recebem pela primeira vez, tem maior risco. Cada caso precisa ser avaliado”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Idosos e gestantes precisam de laudo antes de tomar vacina contra febre amarela

Nesta segunda-feira (14) muitos idosos que vão viajar para Minas Gerais tiveram que voltar para casa sem se vacinar após descobrirem que precisariam da aprovação médica em um posto da Glória, em Vila Velha. A aposentada Maria Lilete Carvalho, de 67 anos, passou por sete unidades de saúde atrás de vacina desde a última semana e não foi avisada. “Não falaram que eu tinha que trazer laudo, não disseram nada. Só disseram que tinha acabado a vacina e era para voltar hoje. Como estou com passagem comprada, vim aqui hoje”, disse.

A médica veterinária Aline Toulin, de 42 anos, também vai viajar para Minas Gerais com os pais e o marido e todos procuraram vacina no posto da Glória. Inicialmente, eles também não conseguiram se vacinar e chegaram a ir em um médico para conseguir um laudo, mas já tomaram a primeira dose. “Como vou trazer um laudo se não foi pedido? Como está sendo notificado, Minas Gerais tem várias áreas de risco. Não foi sair daqui com duas pessoas idosas sem estarem protegidas”, acrescentou.