Idosos podem ter plano de saúde reajustado depois dos 60 anos

Na última semana, o deputado federal Rogério Marinho (PSDB/RN), que é relator da comissão especial que analisa mudanças nas regras dos planos de saúdes na Câmara Federal, apresentou parecer favorável ao aumento de mensalidades para pessoas com mais de 60 anos. Para a Defensoria Pública do Espírito Santo, a mudança pode onerar os consumidores.

Quem defende a proposta argumenta que isso será benéfico para os usuários de planos de saúde porque, em vez de haver um aumento quando a pessoa antige 60 anos de idade, esse acréscimo seria diluído em reajustes a cada cinco anos.

No entanto, segundo o defensor público do Núcleo Especializado em Direito do Consumidor, Rochester Oliveira Araújo, nada garante que o aumento para os idosos ocorra da maneira como é defendido pelos autores da proposta. O defensor avalia que o consumidor pode ser lesado e começar a pagar aumentos significativos a cada cinco anos.

“Em tese, iriam diluir esse impacto financeiro para o consumidor a partir dos 60 anos. No entanto, isso pode agravar a situação dos usuários dos planos que se planeja para pagar uma prestação e não tem mais essa dor de cabeça dali para frente. Com a aprovação, ele passaria a ter que se preocupar com um valor novo a cada cinco anos e poderia ser expulso do plano por não conseguir mantê-lo.”

Atualmente, os planos de saúde dividem os usuários em faixas etárias. A partir dos 60 anos, o consumidor paga um valor que é reajustado uma única vez. Para o defensor Rochester Oliveira Araújo, ao se dividir os usuários idosos em pequenos grupos a cada cinco anos, isso pode fazer com que os mais velhos possam ser cobrados com valores muito altos.

“Se o plano considerar todo mundo entre 60 e 80 anos, fica algo mais diluído. Mas, quando se considera uma faixa de 75 a 80 anos, por exemplo, que é um momento em que as pessoas usam muito os serviços, vai se tornar um contrato de risco muito alto para o plano, o que vai onerar demais e o consumidor não vai conseguir bancar no momento em que ele mais precisa do plano de saúde.”

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) foi procurada para se posicionar a respeito do projeto de lei. A entidade informou que compreende que os assuntos tratados no projeto são de extrema importância para o setor de saúde suplementar, principalmente, visando o acesso à cobertura dos planos de saúde por parte da população.