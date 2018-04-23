Fila em posto de saúde de Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Idosos madrugaram nas filas em postos de saúde da Grande Vitória para garantir a imunização no primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe. A campanha começou nesta segunda-feira (23) e vai até o dia 1° de junho.

Vitória é o único município da região que dá ao morador a oportunidade de agendar o horário para tomar a vacina. A reportagem da CBN circulou pelos postos de saúde para conferir como está a campanha na Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Idosos madrugam na fila no primeiro dia de vacinação contra a gripe

Em Cariacica, a movimentação estava pequena em Jardim América, Alto Lage e Itaquari, mas teve gente que chegou na fila às 5h40, mais de duas horas antes da abertura do posto. Foi o caso da pensionista Almerinda Rodrigues, de 83 anos, que foi a primeira da fila na unidade de saúde em Jardim América e precisou acordar bem cedo.

Norma Luchi, de 72 anos, Almerinda Rodrigues, de 83 anos, e Lucy Silva, de 74 anos, chegaram bem cedo na fila da vacinação contra a gripe Crédito: Caíque Verli

"Acordei 4h, fiz um cafezinho, me arrumei e saí 5h30. 5h40 já estava aqui para resolver isso já no primeiro dia", contou.

A Almerinda foi mais cedo porque teve a companhia de uma vizinha, a aposentada Lucy Silva, de 74 anos. Juntas, elas se sentiram mais seguras para sair de casa antes do dia amanhecer. A Lucy disse que foi mais cedo porque tinha outros compromissos. "Vindo cedo, cedo eu saio daqui cedo para resolver meus outros afazeres. Esperava encontrar mais gente na fila, mas até que está tranquilo", afirmou a aposentada.

Em Vila Velha, as unidades de saúde estavam movimentadas. No bairro Santa Rita, tinha mais de 25 pacientes na fila do posto, que abriu 8h. Os postos de Araças e Coqueiral também tinham registros de fila, mas o relato era de que a fila estava andando rápido e que os usuários conseguiram se vacinar sem esperar muito. Foi em Araças que a reportagem encontrou a aposentada Clenir Iglesias, que disse preferir ir logo tomar a vacina para fugir da confusão dos últimos dias da campanha. "Porque depois fica um tumulto muito grande, uma fila muito grande. Esse ano, graças a Deus, estou muito satisfeita. Vim logo no primeiro dia para ficar vacinada logo", comentou Clenir.

A campanha de vacinação contempla grupo prioritário formado por idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias e adolescentes e adultos presos. Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também devem se vacinar.